https://ria.ru/20210206/protesty-1596264229.html

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные участников несогласованных акций в России и сотрудников... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T01:31

2021-02-06T01:31

2021-02-06T10:43

россия

telegram (приложение)

павел дуров

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные участников несогласованных акций в России и сотрудников правоохранительных органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.Основатель Telegram добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию.Про словам Дурова, из-за этого уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS0, так как оно не получает одобрение Apple.Он также призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных людей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210204/sozhalenie-1596087145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sud-1596065961.html

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россия, telegram (приложение), павел дуров, общество