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Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских
Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских
Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные участников несогласованных акций в России и сотрудников... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T01:31
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россия
telegram (приложение)
павел дуров
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные участников несогласованных акций в России и сотрудников правоохранительных органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.Основатель Telegram добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию.Про словам Дурова, из-за этого уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS0, так как оно не получает одобрение Apple.Он также призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных людей.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://ria.ru/20210204/sozhalenie-1596087145.html
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россия, telegram (приложение), павел дуров, общество

Telegram блокирует каналы с данными об участниках акций и полицейских

01:31 06.02.2021 (обновлено: 10:43 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Модераторы Telegram заблокировали несколько "проблемных" каналов, в которых публиковались личные данные участников несогласованных акций в России и сотрудников правоохранительных органов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров", — говорится в заявлении Дурова в его Telegram-канале.

Основатель Telegram добавил, что подобное использование мессенджера противоречит правилам, которые запрещают призывы к насилию.
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Про словам Дурова, из-за этого уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS0, так как оно не получает одобрение Apple.

"В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", — добавил Дуров.

Он также призвал авторов Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных людей.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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