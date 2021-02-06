https://ria.ru/20210206/prazdnik-1596330995.html

Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны

Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны

Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T19:29

2021-02-06T19:29

2021-02-06T19:29

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МОСКВА, 6 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны, или Новым годом по лунному календарю, пожелав народу счастья и удачи, а стране - процветания.Си Цзиньпин обратился с поздравлениями во время инспекционной поездки в провинцию Гуйчжоу в преддверии праздника Весны, который в этом году выпадает на 12 февраля.В ходе поездки председатель КНР побывал в городе Бицзе и городе Гуйян, административном центре провинции. С 3 по 5 февраля он посетил деревню, жилую общину и супермаркет.3 февраля Си Цзиньпин прибыл в Бицзе – в прошлом типичный бедный район Китая. В результате тридцатилетних усилий город в 2020 году выполнил задачу по искоренению бедности.Си Цзиньпин посетил участок реки Уцзян, которая является одним из крупнейших притоков реки Янцзы в ее верхнем течении. Ознакомившись с мерами по защите окружающей среды и повышению качества воды в реке, он указал на необходимость следовать новым путем с акцентом на сохранение экологии и зеленое развитие.Затем председатель КНР отправился в деревню Хуау Синьжэнь-Мяоской волости. Деревня, которая некогда пребывала в крайней нищете, избавилась от бедности благодаря развитию растениеводства и животноводства с местной спецификой, а также туристических услуг. Си Цзиньпин посетил дом сельской семьи и мастерскую мяоской национальной вышивки, где призвал к развитию этнических и традиционных культур."В этом году мы добьемся великой победы во всестороннем построении общества средней зажиточности и достигнем первой цели "двух столетий", – сказал Си Цзиньпин, общаясь с жителями на деревенской площади. – Ни одна этническая группа не должна остаться в стороне".4 февраля Си Цзиньпин посетил один из супермаркетов Гуйяна, где проверил ситуацию с поставками товаров перед праздником Весны, потребовал усилить противоэпидемические меры и контроль за безопасностью продуктов питания.Посещая жилую общину Цзиньюань, председатель КНР осведомился о таких вопросах, как низовое партийное строительство и работа государственных служб, и призвал превратить общины в "самую безопасную гавань" для их жителей.Си Цзиньпин напомнил, что борьба с эпидемией COVID-19 остается архиважной задачей. Он потребовал от местных чиновников улучшить работу по обслуживанию людей, которых в этом году попросили никуда не уезжать на праздники.

https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html

https://ria.ru/20210201/kheykhe-1595459917.html

https://ria.ru/20210205/pekin-1596133057.html

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си цзиньпин, китай, гуйян, в мире