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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210206/prazdnik-1596330995.html
Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны
Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T19:29
2021-02-06T19:29
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
гуйян
в мире
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МОСКВА, 6 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны, или Новым годом по лунному календарю, пожелав народу счастья и удачи, а стране - процветания.Си Цзиньпин обратился с поздравлениями во время инспекционной поездки в провинцию Гуйчжоу в преддверии праздника Весны, который в этом году выпадает на 12 февраля.В ходе поездки председатель КНР побывал в городе Бицзе и городе Гуйян, административном центре провинции. С 3 по 5 февраля он посетил деревню, жилую общину и супермаркет.3 февраля Си Цзиньпин прибыл в Бицзе – в прошлом типичный бедный район Китая. В результате тридцатилетних усилий город в 2020 году выполнил задачу по искоренению бедности.Си Цзиньпин посетил участок реки Уцзян, которая является одним из крупнейших притоков реки Янцзы в ее верхнем течении. Ознакомившись с мерами по защите окружающей среды и повышению качества воды в реке, он указал на необходимость следовать новым путем с акцентом на сохранение экологии и зеленое развитие.Затем председатель КНР отправился в деревню Хуау Синьжэнь-Мяоской волости. Деревня, которая некогда пребывала в крайней нищете, избавилась от бедности благодаря развитию растениеводства и животноводства с местной спецификой, а также туристических услуг. Си Цзиньпин посетил дом сельской семьи и мастерскую мяоской национальной вышивки, где призвал к развитию этнических и традиционных культур."В этом году мы добьемся великой победы во всестороннем построении общества средней зажиточности и достигнем первой цели "двух столетий", – сказал Си Цзиньпин, общаясь с жителями на деревенской площади. – Ни одна этническая группа не должна остаться в стороне".4 февраля Си Цзиньпин посетил один из супермаркетов Гуйяна, где проверил ситуацию с поставками товаров перед праздником Весны, потребовал усилить противоэпидемические меры и контроль за безопасностью продуктов питания.Посещая жилую общину Цзиньюань, председатель КНР осведомился о таких вопросах, как низовое партийное строительство и работа государственных служб, и призвал превратить общины в "самую безопасную гавань" для их жителей.Си Цзиньпин напомнил, что борьба с эпидемией COVID-19 остается архиважной задачей. Он потребовал от местных чиновников улучшить работу по обслуживанию людей, которых в этом году попросили никуда не уезжать на праздники.
https://ria.ru/20210205/gala-kontsert-1596160810.html
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си цзиньпин, китай, гуйян, в мире

Глава Китая поздравил народ страны с приближающимся праздником Весны

19:29 06.02.2021
 
© Фото : Медиакорпорация Китая Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны
 Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Медиакорпорация Китая
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МОСКВА, 6 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин поздравил многонациональный народ страны с приближающимся праздником Весны, или Новым годом по лунному календарю, пожелав народу счастья и удачи, а стране - процветания.
Си Цзиньпин обратился с поздравлениями во время инспекционной поездки в провинцию Гуйчжоу в преддверии праздника Весны, который в этом году выпадает на 12 февраля.
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В ходе поездки председатель КНР побывал в городе Бицзе и городе Гуйян, административном центре провинции. С 3 по 5 февраля он посетил деревню, жилую общину и супермаркет.
3 февраля Си Цзиньпин прибыл в Бицзе – в прошлом типичный бедный район Китая. В результате тридцатилетних усилий город в 2020 году выполнил задачу по искоренению бедности.
Си Цзиньпин посетил участок реки Уцзян, которая является одним из крупнейших притоков реки Янцзы в ее верхнем течении. Ознакомившись с мерами по защите окружающей среды и повышению качества воды в реке, он указал на необходимость следовать новым путем с акцентом на сохранение экологии и зеленое развитие.
Затем председатель КНР отправился в деревню Хуау Синьжэнь-Мяоской волости. Деревня, которая некогда пребывала в крайней нищете, избавилась от бедности благодаря развитию растениеводства и животноводства с местной спецификой, а также туристических услуг. Си Цзиньпин посетил дом сельской семьи и мастерскую мяоской национальной вышивки, где призвал к развитию этнических и традиционных культур.
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"В этом году мы добьемся великой победы во всестороннем построении общества средней зажиточности и достигнем первой цели "двух столетий", – сказал Си Цзиньпин, общаясь с жителями на деревенской площади. – Ни одна этническая группа не должна остаться в стороне".
4 февраля Си Цзиньпин посетил один из супермаркетов Гуйяна, где проверил ситуацию с поставками товаров перед праздником Весны, потребовал усилить противоэпидемические меры и контроль за безопасностью продуктов питания.
Посещая жилую общину Цзиньюань, председатель КНР осведомился о таких вопросах, как низовое партийное строительство и работа государственных служб, и призвал превратить общины в "самую безопасную гавань" для их жителей.
Си Цзиньпин напомнил, что борьба с эпидемией COVID-19 остается архиважной задачей. Он потребовал от местных чиновников улучшить работу по обслуживанию людей, которых в этом году попросили никуда не уезжать на праздники.
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