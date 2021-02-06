https://ria.ru/20210206/peterburg-1596306136.html
В Петербурге ограничили выход пешеходов на Невский проспект
В Петербурге ограничили выход пешеходов на Невский проспект
Дорожная техника препятствует выходу пешеходов на Невский проспект, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:54
2021-02-06T14:54
2021-02-06T15:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. Дорожная техника препятствует выходу пешеходов на Невский проспект, передает корреспондент РИА Новости.По наблюдению корреспондента, коммунальная техника перекрыла Садовую улицу на углу с Невским проспектом и на участке рядом с Александринским театром. Здесь же стоят металлические ограждения, рядом с которыми дежурят силовики. Ранее по требованию полиции временно закрывали станцию метро "Невский проспект". Она не работала около двух часов. Власти также приостанавливали дорожное движение по проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам, по другим маршрутам направили автобусы.Некоторые жители Петербурга возмутились тому, что не могут перейти через Невский проспект или выйти на него. Силовики посоветовали им двигаться параллельно проспекту до станции "Площадь Восстания". Как сообщил корреспондент агентства, сотрудники органов ведут себя корректно.
https://ria.ru/20210206/peterburg-1596295203.html
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