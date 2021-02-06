https://ria.ru/20210206/peterburg-1596295203.html

В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"

В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"

В Санкт-Петербурге по требованию полиции ограничили работу общественного транспорта, сообщили городские власти. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:51

2021-02-06T12:51

2021-02-06T14:26

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге по требованию полиции ограничили работу общественного транспорта, сообщили городские власти.Закрыта станция метро "Невский проспект". Также приостановлено дорожное движение по проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам.Ряд автобусов и троллейбусов, следующих по Невскому, направлены "по укороченным маршрутам".

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

санкт-петербург

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2021

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санкт-петербург, общество