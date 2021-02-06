https://ria.ru/20210206/peterburg-1596295203.html
В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
В Петербурге по требованию полиции закрыли станцию "Невский проспект"
В Санкт-Петербурге по требованию полиции ограничили работу общественного транспорта, сообщили городские власти. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:51
2021-02-06T12:51
2021-02-06T14:26
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге по требованию полиции ограничили работу общественного транспорта, сообщили городские власти.Закрыта станция метро "Невский проспект". Также приостановлено дорожное движение по проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам.Ряд автобусов и троллейбусов, следующих по Невскому, направлены "по укороченным маршрутам".
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санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге по требованию полиции ограничили работу общественного транспорта, сообщили городские власти.
Закрыта станция метро "Невский проспект". Также приостановлено дорожное движение по проспекту на участке от площади Восстания до Дворцовой площади и прилегающим улицам.
Ряд автобусов и троллейбусов, следующих по Невскому, направлены "по укороченным маршрутам".