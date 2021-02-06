https://ria.ru/20210206/pedofily-1595811971.html

Педофилия и инцест. О чем молчат в высшем обществе Франции

Педофилия и инцест. О чем молчат в высшем обществе Франции

Скандал с инцестом в семье французской элиты вынес на поверхность много неприглядного. Случаи насилия над детьми в Пятой республике оказались не единичными. О... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

2021-02-06T08:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Скандал с инцестом в семье французской элиты вынес на поверхность много неприглядного. Случаи насилия над детьми в Пятой республике оказались не единичными. О сломанных судьбах и украденном детстве пришлось говорить даже президенту страны Эммануэлю Макрону. Но затем выяснилось, что во французском обществе есть темы еще опаснее. О заговоре молчания в высших кругах Франции — в материале РИА Новости.Сестра-обвинительПо официальным данным, всего во Франции почти семь миллионов человек пострадали в детстве от педофилии или инцеста. Как правило, два-три ученика в классе подвергаются семейному насилию. Но в этом признаются лишь десять процентов, подавляющее большинство предпочитает всю жизнь молчать.Недавно разразился скандал вокруг Оливье Дюамеля — ведущего эксперта в области конституционного права, весьма публичной персоны. Он возглавляет фонд, контролирующий Science Po — известный вуз, кузницу кадров политической и дипломатической элиты, и председательствует в закрытом суперэлитном клубе Le Siecle. Словом, представитель crème de la crème — самых верхов.Его подозревают (судом это пока не установлено) в том, что он в 1980-е растлил пасынка. Обвинения предъявила сестра жертвы — адвокат Камилла Кушнер. В книге "La Familia grande" ("Большая семья") она рассказала, что Дюамель, ставший и ее отчимом, надругался над братом-близнецом. Это вызвало сотни других признаний в соцсетях.На средиземноморском берегуСемья Камиллы Кушнер — яркие представители французской политической и интеллектуальной элиты. Отец — экс-глава МИД Франции, соучредитель "Врачей без границ" Бернар Кушнер. Мать, Эвелин Пизье — известная активистка, икона французского феминизма, бывшая любовница Фиделя Кастро. Детей было трое: старший сын Жюльен и близнецы Камилла и Виктор (имя изменено).В середине 1980-х, расставшись с Кушнером, Пизье вышла за другого представителя левого бомонда — Оливье Дюамеля. Детей Пизье он растил как своих.В "Большой семье" Камилла Кушнер описывает летние каникулы в местечке Санари-сюр-Мер. Сладкая жизнь: красивый дом с бассейном, оливковые деревья, пение цикад, яркое солнце, купание нагишом, настольные игры, покер и петанк. Сюда, в гости к Дюамелю, съезжались судьи, адвокаты, социологи, философы, университетские профессора — будущие министры, высший свет. Либеральная аристократия, caviar gauche ("левая икра"), как позднее презрительно окрестили коммунисты эту публику за то, что, называясь социалистами, они вели столь буржуазный образ жизни.В расслабленной обстановке за обедом или ужином под сигарету и бокал розового вина взрослые часами спорили о будущем Франции и мира, о Карле Марксе, Шарле де Голле и Мао Цзэдуне, о конституционной реформе и всеобщем избирательном праве.Последователи Мая 1968-го, на словах они были привержены свободе. В том числе и сексуальной. "В Санари некоторые родители целовали детей в губы. Мой отчим ухаживал за женами друзей, друзья приударяли за няньками. А молодых людей предлагали женщинам постарше. Помню, как отчим подмигнул мне, когда я, маленькая, увидела, что под столом он ласкает ногу жены приятеля, специалиста по связям с общественностью, с которым мы ужинали. Помню смех этой женщины. И объяснения моей матери: "Я в курсе, моя милая, ничего в этом плохого нет. Секс — это наша свобода", — пишет Кушнер.Темная сторонаВ 1986-м покончил с собой отец Эвелин Пизье. В 1988-м самоубийство совершила ее мать. Эвелин впала в депрессию, топила горе в вине. Родной отец близнецов Бернар Кушнер был поглощен политической карьерой и редко проводил время с детьми. Ими занимался отчим, который казался идеальным: всегда помогал, наставлял, поддерживал.Когда Камилле и Виктору было четырнадцать, брат рассказал сестре: "Он (отчим) забрал меня на выходные, помнишь? Там, в спальне, подошел к моей кровати и сказал: "Я тебе покажу. Ты увидишь, все так делают". Он ласкал меня, а потом... ну, знаешь", — признался подросток. Он пытался увидеть в глазах сестры ответ, понять, плохо ли то, что случилось, или это и вправду в порядке вещей. Первая реакция девочки: не плохо, нет. Ведь это отчим, близкий человек, он желает им добра и, наверное, действительно готовит к взрослой жизни, той самой свободе.Домогательства отчима продолжались по меньшей мере в течение двух лет. Брат умолял сохранить секрет, потому что ему было очень стыдно. "Я не знаю, нужно ли злиться. Он мил со мной, ты знаешь", — заметил Виктор в другой раз. Он также просил: "Помоги мне сказать ему нет, пожалуйста". Поделиться переживаниями детям было не с кем. Дюамель ловко использовал депрессию супруги, говорил, что сейчас она уязвима, ее не надо беспокоить: "Мы потом расскажем".Так или иначе, сомнения, молчание и чувство вины разрушало жизнь Камиллы. "Я виновата в том, что не остановила отчима", — считает она.ОмертаТолько двадцать лет спустя, в 2008-м, вместе со старшим братом Камилла убедила Виктора сообщить обо всем матери, в том числе чтобы защитить младших детей семейства (в конце 1980-х усыновили мальчика и девочку из Чили).Эвелин была шокирована, однако затем встала на сторону мужа. Объясняла, что он сожалеет о содеянном, мучает этим себя, а также то, что Виктора, в общем-то, никогда не принуждали.По словам Камиллы Кушнер, многие в окружении семьи — публичные, высокопоставленные персоны — были в курсе ситуации. Однако предпочли ничего не замечать.В защиту детей выступила лишь младшая сестра Эвелин, актриса Мари-Франс Пизье, которой Камилла Кушнер посвятила свою книгу. Она была в ярости, требовала привлечь Дюамеля к ответственности, уговаривала сестру развестись, перебраться к ней, однако та осталась непреклонной. Из-за этого конфликта сестры, которые с детства были очень близки, навсегда разошлись.В 2011-м Мари-Франс Пизье погибла. Ее обнаружили на дне бассейна, голова и плечи были зажаты скобами тяжелого садового стула кованого железа. Вскрытие показало, что в легких мало воды, в крови — высокое содержание алкоголя, а также антидепрессантов и анальгетиков. Предположили самоубийство."Я никогда не думал, что моя тетя покончила с собой. Я лишь уверен в том, что вся эта история ее убила", — сказал после выхода книги Жюльен Кушнер.В расследовании гибели Мари-Франс Пизье и всплыл впервые инцест: подруга погибшей намекнула следователям, что разрыв сестер связан с Дюамелем. Начали предварительное разбирательство, однако быстро прекратили. В том числе по желанию Виктора, который уже был женат, воспитывал детей и боялся, что огласка нанесет ущерб его семье и карьере.В 2017-м скончалась Эвелин Пизье. За пару недель до смерти она встретилась с дочерью, что с 2008-го было большой редкостью. "Я понимаю, когда меня не станет, вы наброситесь на Оливье", — сказала мать. Тон был агрессивным, и Камилла Кушнер не знает, было ли это очередным упреком или своего рода разрешением.Так или иначе, желая вырваться из "большой семьи", которая чтит кодекс молчания — омерту, скрывает страшную правду, Камилла Кушнер приступила к работе над книгой. Текст готовили в секрете, и до самой публикации Дюамель ничего об этом не знал.#MeTooIncesteПубликация произвела эффект разорвавшейся бомбы, книга быстро оказалась в топе продаж. Почти сразу Дюамель заявил, что покидает все занимаемые должности. Спустя еще несколько дней Виктор подал официальное заявление в полицию. Формально срок давности по делу истек, однако порой возможны исключения.Безусловно, внимание к книге привлекло то, что описанные в ней события касаются французской элиты, "людей из телевизора". Однако сама Камилла Кушнер подчеркивает повсеместность проблемы инцеста. "Это лишь моя обстановка: известные родители, публичные люди в окружении. Но инцест, насилие, плохое обращение с детьми распространены везде. Я рассказала нашу личную историю, однако хочу призвать: будьте бдительны! Инцест повсюду", — заявила она в телеинтервью.Во французских соцсетях набирает популярность хештег #MeTooInceste. Тысячи людей делятся личными историями о насилии, пережитом в семьях. Книга Кушнер помогла многим разорвать многолетний обет молчания.Отреагировать пришлось даже главе государства. "Сегодня тишина, оберегаемая преступниками, наконец-то взорвалась. Это случилось благодаря мужеству сестры, которая больше не могла молчать. А затем — благодаря тысячам других, раскрывших тайну сломанных судеб, украденного детства", — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.Он пообещал улучшить законодательство по защите детей, власти больше внимания уделят профилактическим беседам в детсадах и школах, выделят дополнительные средства на психологическую помощь пострадавшим.Тут табу, там табуВ середине января в Le Monde появилась карикатура. Два пингвина, маленький спрашивает большого: "А если бы меня растлил сводный брат, приемный сын спутника моего отца-трансгендера, ставшего мне мамой, это было бы инцестом?"В соцсетях поднялась волна негодования. В результате руководство газеты признало публикацию ошибкой: карикатуру удалили с сайта, читателям принесли извинения.Автор рисунка, Ксавье Горс, проработавший в Le Monde без малого два десятка лет, уволился. "Это личное одностороннее и окончательное решение. Свобода не может быть предметом переговоров. Я продолжу рисовать", — написал он в твиттере.В защиту коллеги выступил другой карикатурист Le Monde, легендарный Жан Плантюро, известный как Плантю: "Рисунок Ксавье Горса гениален. Он меня попросту рассмешил... В этом искусство художника: на такую болезненную тему, как инцест, Ксавье выдал совершенно оригинальную идею, абсолютно юмористическую и максимально смелую".Возможно, Горсу не простили упоминания трансгендеров: разве можно шутить на эту тему? Между тем так сложилось, что во Франции та самая левая элита, которая в семидесятых проповедовала сексуальную революцию, сегодня продвигает новую гендерную теорию о том, что человека нельзя ограничивать рамками биологического пола и ребенок должен сам определиться, хочет ли он быть мальчиком или девочкой.Досталось и известному философу Алену Финкелькрауту. Комментируя скандал вокруг Дюамеля в эфире информационного канала LCI, он назвал инцест крайне тяжелым, непростительным и гнусным преступлением, однако в то же время отметил необходимость установить все обстоятельства, в том числе и то, в каком именно возрасте это началось, было ли согласие или какая-то форма взаимности со стороны жертвы.В соцсетях Финкелькраута буквально рвали на части, а телеканал LCI заявил, что решительно осуждает философа, незамедлительно разрывает с ним договор и прекращает всяческое сотрудничество. Тридцатиминутную запись эфира удалили.Философ считает, что LCI затыкает ему рот. "Это совершенно несправедливо. Однако, к сожалению, это наиболее характерный признак эпохи, когда именно в СМИ нанимают самых ярых врагов свободомыслия", — рассудил он."Большая семья" в романе — не только родственники, но все окружение из известных людей: политиков, адвокатов, ученых, где царит круговая порука. То, как вмиг лишились работы Горс и Финкелькраут, показывает, что одни темы перестают быть запретными, а другие — нет. Те же самые либеральные круги навязывают обществу определенную мораль, с которой шутки плохи. Публикация книги позволила Камилле Кушнер вырваться из "большой семьи". Интересно, смогут ли это сделать остальные.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

https://ria.ru/20200630/1573649055.html

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Гнев и ярость Франции: ровно год «желтые жилеты» выходят на акцию протестов Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестов 2021-02-06T08:00 true PT7M25S

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