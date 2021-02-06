https://ria.ru/20210206/krym-1596344958.html

В Крыму отреагировали на отказ западных дипломатов посетить полуостров

В Крыму отреагировали на отказ западных дипломатов посетить полуостров

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что отказ западных дипломатов посетить Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты по... РИА Новости, 07.02.2021

2021-02-06T22:14

2021-02-06T22:14

2021-02-07T04:51

россия

владимир бобков

мария захарова

алексей навальный

москва

республика крым

севастополь

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что отказ западных дипломатов посетить Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты по отношению к полуострову.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Москву на слушание по делу Алексея Навального, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". Постпред Крыма при президенте России и вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что дипломаты пока не изъявили желания посетить Крым, несмотря на официальное приглашение.По его словам, настанет день, когда Крым будет признан всем мировым сообществом частью России. "Не только де-факто, как это уже произошло давно, но и де-юре", - отметил вице-спикер.Бобков напомнил, что крымские власти неоднократно приглашали различные дипломатические миссии посетить полуостров, надеясь на честное и непредвзятое отношение к крымчанам, однако реакции никакой так и не последовало."По факту мы видим, что западные политики придерживаются заведомо проигрышного курса дипломатической изоляции Крыма", - подчеркнул он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/krym-1596326822.html

https://ria.ru/20210205/elektroenergiya-1596157193.html

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москва

республика крым

севастополь

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россия, владимир бобков, мария захарова, алексей навальный, москва, республика крым, севастополь, оон