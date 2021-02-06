В Крыму отреагировали на отказ западных дипломатов посетить полуостров
22:14 06.02.2021 (обновлено: 04:51 07.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил, что отказ западных дипломатов посетить Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты по отношению к полуострову.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова пригласила западных дипломатов, приехавших в Москву на слушание по делу Алексея Навального, посетить Крым, отметив, что "там тоже много всего интересного происходит". Постпред Крыма при президенте России и вице-премьер республики Георгий Мурадов заявил, что дипломаты пока не изъявили желания посетить Крым, несмотря на официальное приглашение.
"К сожалению, в современной западной дипломатии нет логики. И в свете такого поведения абсолютно очевидно, что никто не откликнется на приглашение. Мы адаптировались к международной обстановке и с улыбкой смотрим на реакции дипломатических корпусов различных стран, демонстрирующих в отношении Крыма двойные стандарты. Западные дипломаты - подневольные люди, зависящие от политической конъюнктуры в своих странах", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, настанет день, когда Крым будет признан всем мировым сообществом частью России. "Не только де-факто, как это уже произошло давно, но и де-юре", - отметил вице-спикер.
Бобков напомнил, что крымские власти неоднократно приглашали различные дипломатические миссии посетить полуостров, надеясь на честное и непредвзятое отношение к крымчанам, однако реакции никакой так и не последовало.
"По факту мы видим, что западные политики придерживаются заведомо проигрышного курса дипломатической изоляции Крыма", - подчеркнул он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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