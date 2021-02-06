https://ria.ru/20210206/imidzh-1596049974.html

Удачные и провальные эксперименты звезд с цветом волос

Удачные и провальные эксперименты звезд с цветом волос

Знаменитости часто экспериментируют со внешностью. Кто-то решается на изменения ради долгожданной роли, а кто-то – от скуки. Чье преображение оказалось удачным, РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T05:58

2021-02-06T05:58

2021-02-06T05:58

шоу-бизнес

анна заворотнюк

стиль жизни

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шоубиз

алексей воробьев

рики мартин (энрике моралес)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Знаменитости часто экспериментируют со внешностью. Кто-то решается на изменения ради долгожданной роли, а кто-то – от скуки. Чье преображение оказалось удачным, а чьи снимки вызвали смех, – в подборке РИА Новости. Алексей ВоробьевВ прошлом месяце певец и актер Алексей Воробьев не послушал своих подписчиков, которые отговаривали его осветлять волосы, и все-таки перекрасился в блондина. Артист объяснил свое решение философски. "Боязнь перемен в жизни заставляет нас стоять на месте", – написал тогда Воробьев.Однако перемены в образе артиста многим не понравились. "Был мужчина, стал Кен", "Какой кошмар", "Зачем?", "Верни свой цвет", — написали ему пользователи.Дима БиланПевец Дима Билан, который в последнее время часто меняет цвет волос, недавно тоже стал блондином. "А как вы относитесь к тому , чтобы не быть скучными и не унывать?" — поинтересовался он у подписчиков. Многие ответили, что Билану пора прекращать проводить подобные эксперименты с внешностью "Вам не идет. Брюнет, вернись", "Не нравится", "С темными лучше", — высказались поклонники. Рики МартинА вот пуэрториканский поп-музыкант Рики Мартин попробовал найти "золотую середину". Он высветлил только бороду, намекнув поклонникам, что сделал это от скуки. По мнению СМИ и некоторых пользователей, исполнитель хитов "Livin' la vida loca", "She bangs" и других стал похож на Санта-Клауса. А вот друзьям смелый образ 49-летнего музыканта понравился.Анна ЗаворотнюкДочь актрисы Анастасии Заворотнюк пошла в противоположном направлении. Недавно телеведущая и модель перекрасилась в темный цвет, и сделала это удачно. "Со сменой цвета волос, мне кажется, во мне немножко поменялась и национальность. Чем-то вот эта девушка на фотографиях мне напоминает японку", — заметила Анна. С ее мнением согласилось и большинство подписчиков. В комментариях они написали, что девушка "выглядит прекрасно" и стала "очень похожа" на свою знаменитую маму.

https://ria.ru/20210121/litso-1593906541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анна заворотнюк, стиль жизни, знаменитости, звезды, стиль, алексей воробьев, рики мартин (энрике моралес), дима билан (виктор белан)