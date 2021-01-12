Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210112/bilan-1592714950.html
Билан объяснил, зачем побрился налысо
Билан объяснил, зачем побрился налысо
Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:19
2021-01-12T18:19
знаменитости
звезды
мальдивы
шоубиз
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592714923_0:233:1080:841_1920x0_80_0_0_17759462dab5106a5d9d9610f0a2aa93.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо.В комментариях пользователи отметили, что такая "прическа" намного лучше того, что было на голове у певца раньше.Например, осенью Билан удивил поклонников красным цветом волос, был артист и с синими волосами."Ура! Наконец-то стрижка и свой цвет", "Я так рада, что вы возвращаетесь в свой цвет и свой личный образ", — пишут ему поклонники.
https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html
мальдивы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592714923_0:132:1080:942_1920x0_80_0_0_8669d4c37cd9a1078b639aa033e5fd61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, мальдивы, дима билан (виктор белан)

Билан объяснил, зачем побрился налысо

18:19 12.01.2021
 
© Фото : @bilanofficial/InstagramДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : @bilanofficial/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо.
© Фото : bilanofficial Скрин сторис из инстаграма Димы Билана
Скрин сторис из инстаграма Димы Билана - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
© Фото : bilanofficial
Скрин сторис из инстаграма Димы Билана

"Как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет", — признался Билан.

В комментариях пользователи отметили, что такая "прическа" намного лучше того, что было на голове у певца раньше.
Например, осенью Билан удивил поклонников красным цветом волос, был артист и с синими волосами.
"Ура! Наконец-то стрижка и свой цвет", "Я так рада, что вы возвращаетесь в свой цвет и свой личный образ", — пишут ему поклонники.
Дима Билан в youtube-шоу ДаДа — НетНет - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 16:08Шоубиз
Билан объяснил, почему боялся Пугачеву
 
ШоубизЗнаменитостизвездыМальдивыДима Билан (Виктор Белан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Источник: в красноярской краевой больнице проводят обыски
07:14Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа от власти
07:04Банки опасаются оттока средств клиентов из-за выпуска цифрового рубля
07:03Российские ученые предложили делать броню для танков из проволоки
07:02В Госдуме предложили повысить возраст студентов-бюджетников
06:56Уже четыре республиканца готовы проголосовать за импичмент Трампу
06:42Импичмент Трампу вынесли на пленарное заседание палаты представителей
06:39СМИ: США угрожают компаниям из ЕС санкциями из-за "Северного потока — 2"
06:33"Сбер" показал, как можно провериться на COVID-19 по кашлю за минуту
06:28Россиянин отреагировал на объявление в розыск из-за взрыва в Бейруте
06:27"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
06:25Движение на внешней стороне МКАД ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06:07Шесть человек находятся в реанимации после пожара в Новосибирской области
06:05ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов
06:04Вирусолог рассказал о зимнем плато по COVID-19
05:55Чака Норриса заподозрили в участии в протестах в Вашингтоне
05:07Netflix пообещал выпускать новый фильм каждую неделю
05:06В Новосибирской области пять детей попали в больницу после пожара в доме
04:57Пелоси назначила обвинителей на процессе по импичменту Трампу в сенате
04:51"Украинский патриот" из Крыма объяснил неготовность уехать с полуострова
Лента новостейМолния