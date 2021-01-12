https://ria.ru/20210112/bilan-1592714950.html

Билан объяснил, зачем побрился налысо

Билан объяснил, зачем побрился налысо

Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо. РИА Новости, 12.01.2021

2021-01-12T18:19

2021-01-12T18:19

2021-01-12T18:19

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо.В комментариях пользователи отметили, что такая "прическа" намного лучше того, что было на голове у певца раньше.Например, осенью Билан удивил поклонников красным цветом волос, был артист и с синими волосами."Ура! Наконец-то стрижка и свой цвет", "Я так рада, что вы возвращаетесь в свой цвет и свой личный образ", — пишут ему поклонники.

https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html

мальдивы

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, мальдивы, дима билан (виктор белан)