https://ria.ru/20210112/bilan-1592714950.html
Билан объяснил, зачем побрился налысо
Билан объяснил, зачем побрился налысо
Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо. РИА Новости, 12.01.2021
2021-01-12T18:19
2021-01-12T18:19
2021-01-12T18:19
знаменитости
звезды
мальдивы
шоубиз
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592714923_0:233:1080:841_1920x0_80_0_0_17759462dab5106a5d9d9610f0a2aa93.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Певец Дима Билан, который недавно улетел отдыхать на Мальдивы, разместил в сторис Instagram селфи, на котором запечатлен побритым налысо.В комментариях пользователи отметили, что такая "прическа" намного лучше того, что было на голове у певца раньше.Например, осенью Билан удивил поклонников красным цветом волос, был артист и с синими волосами."Ура! Наконец-то стрижка и свой цвет", "Я так рада, что вы возвращаетесь в свой цвет и свой личный образ", — пишут ему поклонники.
https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592714923_0:132:1080:942_1920x0_80_0_0_8669d4c37cd9a1078b639aa033e5fd61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, мальдивы, дима билан (виктор белан)