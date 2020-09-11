https://ria.ru/20200911/bilan-1577085552.html

Дима Билан шокировал поклонников красными волосами

Российский певец Дима Билан опубликовал в социальной сети Instagram фото и видео, на которых предстал в новом образе. Победитель "Евровидения" покрасил волосы... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:40

2020-09-11T12:40

2020-09-11T18:36

россия

шоу-бизнес

дима билан (виктор белан)

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Российский певец <a href="https://ria.ru/person_Dima_Bilan" target="_blank">Дима Билан</a> опубликовал в социальной сети <a href="https://www.instagram.com/p/CE-KvzIBSch/" target="_blank">Instagram</a> фото и видео, на которых предстал в новом образе. Победитель "Евровидения" покрасил волосы на голове в красный цвет и заявил, что это только начало этапа экспериментов.- Моя новая реальность! … Как же круто, выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены! – написал исполнитель в социальной сети.Большая часть поклонников Димы Билана оценила изменения во внешности артиста положительно:- Это огонь!- Спелая вишня!- Этот цвет потрясающий!Однако, нашлись и те, кто не понял красоты образа:- Что стало с тем нормальным Биланом? Где он?- Боже, ну зачем? Хотя, даже если Билан будет серо-буро-малиновым, разлюбить его невозможно.- Вы и на концертах людям таким являться будете и петь "Океан" и "Я тебя отвоюю"? Смешно очень.

https://ria.ru/20200819/1576005797.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)