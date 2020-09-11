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Дима Билан шокировал поклонников красными волосами
Российский певец Дима Билан опубликовал в социальной сети Instagram фото и видео, на которых предстал в новом образе. Победитель "Евровидения" покрасил волосы... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:40
2020-09-11T18:36
россия
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Российский певец <a href="https://ria.ru/person_Dima_Bilan" target="_blank">Дима Билан</a> опубликовал в социальной сети <a href="https://www.instagram.com/p/CE-KvzIBSch/" target="_blank">Instagram</a> фото и видео, на которых предстал в новом образе. Победитель "Евровидения" покрасил волосы на голове в красный цвет и заявил, что это только начало этапа экспериментов.- Моя новая реальность! … Как же круто, выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены! – написал исполнитель в социальной сети.Большая часть поклонников Димы Билана оценила изменения во внешности артиста положительно:- Это огонь!- Спелая вишня!- Этот цвет потрясающий!Однако, нашлись и те, кто не понял красоты образа:- Что стало с тем нормальным Биланом? Где он?- Боже, ну зачем? Хотя, даже если Билан будет серо-буро-малиновым, разлюбить его невозможно.- Вы и на концертах людям таким являться будете и петь "Океан" и "Я тебя отвоюю"? Смешно очень.
https://ria.ru/20200819/1576005797.html
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россия, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)

Дима Билан шокировал поклонников красными волосами

12:40 11.09.2020 (обновлено: 18:36 11.09.2020)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкДима Билан во время концерта в Санкт-Петербурге
Дима Билан во время концерта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российский певец Дима Билан опубликовал в социальной сети Instagram фото и видео, на которых предстал в новом образе. Победитель "Евровидения" покрасил волосы на голове в красный цвет и заявил, что это только начало этапа экспериментов.
- Моя новая реальность! … Как же круто, выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены! – написал исполнитель в социальной сети.
Большая часть поклонников Димы Билана оценила изменения во внешности артиста положительно:
- Это огонь!
- Спелая вишня!
- Этот цвет потрясающий!
Однако, нашлись и те, кто не понял красоты образа:
- Что стало с тем нормальным Биланом? Где он?
- Боже, ну зачем? Хотя, даже если Билан будет серо-буро-малиновым, разлюбить его невозможно.
- Вы и на концертах людям таким являться будете и петь "Океан" и "Я тебя отвоюю"? Смешно очень.
Певец Дима Билан - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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РоссияШоу-бизнесДима Билан (Виктор Белан)
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