https://ria.ru/20210206/dtp-1596313580.html
В Ленинградской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Ленинградской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:18
2021-02-06T16:18
2021-02-06T16:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"."Сегодня, 6 февраля на А-181 "Скандинавия" (участок автодороги "Магистральная") километр 44 (в районе населенного пункта Гарболово), в 14.10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов №619 "Девяткино-Гарболово" и №675 "Гарболово-Мега-Парнас". Пострадало 5 человек, из них двое водителей и три пассажира", - говорится в сообщении.На месте ДТП находится скорая помощь, сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.Отмечается, что дорожное покрытие обработано, претензий к дорожным службам нет. Автодорога А-181 "Магистральная" не перекрывалась.
https://ria.ru/20210205/avtobus-1596137097.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия