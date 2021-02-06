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В Ленинградской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
В Ленинградской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:18
2021-02-06T16:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад"."Сегодня, 6 февраля на А-181 "Скандинавия" (участок автодороги "Магистральная") километр 44 (в районе населенного пункта Гарболово), в 14.10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов №619 "Девяткино-Гарболово" и №675 "Гарболово-Мега-Парнас". Пострадало 5 человек, из них двое водителей и три пассажира", - говорится в сообщении.На месте ДТП находится скорая помощь, сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.Отмечается, что дорожное покрытие обработано, претензий к дорожным службам нет. Автодорога А-181 "Магистральная" не перекрывалась.
https://ria.ru/20210205/avtobus-1596137097.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

16:18 06.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Ленинградской области, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
"Сегодня, 6 февраля на А-181 "Скандинавия" (участок автодороги "Магистральная") километр 44 (в районе населенного пункта Гарболово), в 14.10 произошло попутное столкновение двух рейсовых автобусов №619 "Девяткино-Гарболово" и №675 "Гарболово-Мега-Парнас". Пострадало 5 человек, из них двое водителей и три пассажира", - говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 11:32
В Калининградской области перевернулся автобус с пассажирами
На месте ДТП находится скорая помощь, сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.
Отмечается, что дорожное покрытие обработано, претензий к дорожным службам нет. Автодорога А-181 "Магистральная" не перекрывалась.
Сотрудник ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:30
В Дагестане автобус столкнулся с тремя легковушками
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьПроисшествия
 
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