https://ria.ru/20210206/dagestan-1596289528.html
В Дагестане задержали двух террористов
В Дагестане задержали двух террористов
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:00
2021-02-06T12:00
2021-02-06T14:00
республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков, сообщили в пресс-службе ведомства.Их поймали при изъятии тайника, в котором находилась самодельная взрывчатка, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.По данным ФСБ, члены ячейки планировали покушения на силовиков и жителей республики.В УФСБ уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено, но следователи занимаются этим.
https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html
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республика дагестан, происшествия