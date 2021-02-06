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В Дагестане задержали двух террористов
В Дагестане задержали двух террористов
Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков,... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T12:00
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республика дагестан
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков, сообщили в пресс-службе ведомства.Их поймали при изъятии тайника, в котором находилась самодельная взрывчатка, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.По данным ФСБ, члены ячейки планировали покушения на силовиков и жителей республики.В УФСБ уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено, но следователи занимаются этим.
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республика дагестан, происшествия

В Дагестане задержали двух террористов

12:00 06.02.2021 (обновлено: 14:00 06.02.2021)
 
© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики
Сотрудники ФСБ во время операции в ингушском городе Сунже по ликвидации двух бандитов, готовивших теракты на территории республики - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
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МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
Их поймали при изъятии тайника, в котором находилась самодельная взрывчатка, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
По данным ФСБ, члены ячейки планировали покушения на силовиков и жителей республики.
В УФСБ уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено, но следователи занимаются этим.
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