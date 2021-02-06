https://ria.ru/20210206/dagestan-1596289528.html

В Дагестане задержали двух террористов

В Дагестане задержали двух террористов

Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков,... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T12:00

2021-02-06T12:00

2021-02-06T14:00

республика дагестан

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки: на территории Дербентского района силовики задержали двух боевиков, сообщили в пресс-службе ведомства.Их поймали при изъятии тайника, в котором находилась самодельная взрывчатка, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.По данным ФСБ, члены ячейки планировали покушения на силовиков и жителей республики.В УФСБ уточнили, что уголовное дело пока не возбуждено, но следователи занимаются этим.

https://ria.ru/20210201/terrorizm-1595477470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, происшествия