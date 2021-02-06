https://ria.ru/20210206/chesnok-1596317626.html
Названа опасность чеснока
Названа опасность чеснока
Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:47
2021-02-06T16:47
2021-02-06T17:54
здоровье
общество
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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здоровье, общество
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu
.
По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.
"Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден", — говорится в статье.
Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.
Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>