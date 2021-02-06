https://ria.ru/20210206/chesnok-1596317626.html

Названа опасность чеснока

Названа опасность чеснока

Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu. РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T16:47

2021-02-06T16:47

2021-02-06T17:54

здоровье

общество

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html

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2021

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