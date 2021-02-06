Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210206/chesnok-1596317626.html
Названа опасность чеснока
Названа опасность чеснока
Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu. РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T16:47
2021-02-06T17:54
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911852_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_a6a7f8ba0e23ac3709d558b532b44c9b.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210204/zerno-1595910268.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568911852_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7c3b4d667b806f1678bdca60aa3e03b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Названа опасность чеснока

16:47 06.02.2021 (обновлено: 17:54 06.02.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукЧеснок
Чеснок - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев РИА Новости. Чрезмерное употребление чеснока в течение длительного времени может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, предупредил пользователь Sohu.
По его словам, особую опасность овощ представляет для людей с заболеваниями глаз. Так, одним из побочных эффектов может стать затуманенность и нечеткость зрения.
"Это происходит из-за очень длительного употребления чеснока в пищу, поэтому в народе существует двусмысленная поговорка: "Чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден", — говорится в статье.
Кроме того, из-за избытка чеснока в рационе могут появиться такие симптомы, как шум в ушах, сухость во рту, тяжесть в голове и потеря памяти.
Умеренное употребление этой овощной культуры, наоборот, полезно для здоровья, отметил автор публикации. Чеснок обладает свойством снижать сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Проверка риса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 02:30Наука
Ученые выяснили, какие зерновые продукты повышают риск смерти
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Сбросившая почти 60 килограммов женщина раскрыла главный секрет похудения
05:19Австрия готова организовать производство российской вакцины
05:03В Забайкалье сошел с рельсов грузовой поезд
04:57Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России
04:34Пушков дал совет, как Россия должна себя вести в отношениях с Западом
03:27Советник Трампа рассказал о его жизни после ухода с поста президента
03:18Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
03:03Кинолог предостерег от перевода собак на веганскую диету
03:02Родственник экс-главы села рассказал о его убийстве в РОВД в Махачкале
02:43FT: вакцина AstraZeneca плохо защищает от штамма коронавируса из ЮАР
02:22У РОВД в Махачкале собрались сотни земляков убитого экс-главы села
02:08Токсиколог рассказал, чем нельзя обрабатывать маску
02:01Назван неочевидный признак серьезных заболеваний
01:42В Росгвардии прокомментировали убийство экс-главы села в Дагестане
01:24США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами
01:16Адвокат дал совет, как не попасть на работу в проблемную фирму
01:09Ученая рассказала, могут ли космонавты лечить гайморит на МКС
01:05На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС
00:57Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы
00:50В Любляне возобновили работу пострадавшего от вандалов Вечного огня
Лента новостейМолния