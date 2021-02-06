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Боррель назвал отношения ЕС и России далекими от удовлетворительных
Боррель назвал отношения ЕС и России далекими от удовлетворительных
Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T20:53
2021-02-06T22:04
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
москва
сша
в мире
россия
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.Глава евродипломатии пробыл в российской столице с 4 по 6 февраля. За это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями общественных организаций.Говоря об отношениях Европейского союза и Москвы, Боррель подчеркнул, что "дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий".По его словам, в ЕС озабочены ситуацией с правами человека в России. В этой связи Боррель вновь осудил приговор Алексею Навальному и призвал власти освободить его.Верховный представитель Евросоюза повторно раскритиковал решение Москвы выслать трех дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши из-за их участия в несанкционированных митингах и призвал российских коллег пересмотреть это решение. Он отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".Во вторник Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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ив роше, сергей лавров, алексей навальный, москва, сша, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз

Боррель назвал отношения ЕС и России далекими от удовлетворительных

20:53 06.02.2021 (обновлено: 22:04 06.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.
Глава евродипломатии пробыл в российской столице с 4 по 6 февраля. За это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями общественных организаций.
Говоря об отношениях Европейского союза и Москвы, Боррель подчеркнул, что "дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий".
По его словам, в ЕС озабочены ситуацией с правами человека в России. В этой связи Боррель вновь осудил приговор Алексею Навальному и призвал власти освободить его.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Верховный представитель Евросоюза повторно раскритиковал решение Москвы выслать трех дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши из-за их участия в несанкционированных митингах и призвал российских коллег пересмотреть это решение. Он отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
Во вторник Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" на реальный — 3,5 года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, призвали российские власти освободить основателя ФБК*.
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
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Ив РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйМоскваСШАВ миреРоссияЖозеп БоррельЕвросоюз
 
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