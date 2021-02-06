Боррель назвал отношения ЕС и России далекими от удовлетворительных
20:53 06.02.2021 (обновлено: 22:04 06.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.
Глава евродипломатии пробыл в российской столице с 4 по 6 февраля. За это время он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с представителями общественных организаций.
Говоря об отношениях Европейского союза и Москвы, Боррель подчеркнул, что "дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий".
По его словам, в ЕС озабочены ситуацией с правами человека в России. В этой связи Боррель вновь осудил приговор Алексею Навальному и призвал власти освободить его.
Верховный представитель Евросоюза повторно раскритиковал решение Москвы выслать трех дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши из-за их участия в несанкционированных митингах и призвал российских коллег пересмотреть это решение. Он отверг обвинения в том, что европейцы "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".
В Министерстве иностранных дел назвали заявления стран Запада по этой теме скоординированной информационной кампанией, цель которой — "глобальная попытка сдерживания нашей страны, вмешательство в ее внутренние дела". Как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва намерена провести с Вашингтоном "серьезный разговор" касательно его реакции на протесты в России и ситуацию с Навальным.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.