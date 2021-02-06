https://ria.ru/20210206/armeniya-1596303435.html

В Армении основали движение в поддержку союза с Россией

В Армении основали движение в поддержку союза с Россией

Учредительное собрание нового общественного движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" состоялось в субботу в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T14:23

2021-02-06T14:23

2021-02-06T14:23

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евразийский экономический союз

москва

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Учредительное собрание нового общественного движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" состоялось в субботу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В совет нового движения вошли ученые, деятели культуры, политики, политологи, экономисты, публицисты, общественные деятели.В числе программных целей организации, принятых участниками собрания, указаны: вывод армяно-российских отношений на качественно новый уровень вплоть до создания союзного государства с РФ, обеспечение безопасности Карабаха в сотрудничестве с российскими миротворцами, восстановление мощи армянской армии, снабжение ее современным вооружением, армейское строительство при содействии России, развитие экономики страны в рамках ЕАЭС и общего рынка на пространстве союзного государства."Мы верим, что безопасное существование армянского народа, суверенной государственности и Арцаха (самоназвание Карабаха), их будущее и процветание возможно в условиях создания нового политического союза с нашим вековым другом и союзником – Россией", - говорится в заявлении движения.Лидер партии "Союз "Конституционное право", экс-депутат парламента Гайк Бабуханян заявил в ходе мероприятия, что Армения может выйти из сложившейся тяжелой ситуации, выстроив качественно новые отношения более высокого уровня с Россией, с которой у нее есть цивилизационная общность.По его словам, союзнические отношения с РФ нужны не только с точки зрения обеспечения безопасности, но и для цивилизационного развития, сохранения национальных ценностей, идентичности, суверенитета.Бывший премьер-министр непризнанной Нагорнокарабахской республики, экс-глава парламента Крыма Анушаван Даниелян заявил, что "новый армяно-российский союз может стать залогом дальнейшего развития страны, укрепления безопасности и долговечности нашего народа".После завершения собрания его участники начали шествие к зданию правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210126/armeniya-1594698839.html

https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592633958.html

https://ria.ru/20201207/kovid-1588028571.html

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россия, евразийский экономический союз, москва, армения, в мире