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В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
В Армении основали движение в поддержку союза с Россией
Учредительное собрание нового общественного движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" состоялось в субботу в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.02.2021
2021-02-06T14:23
2021-02-06T14:23
россия
евразийский экономический союз
москва
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Учредительное собрание нового общественного движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" состоялось в субботу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В совет нового движения вошли ученые, деятели культуры, политики, политологи, экономисты, публицисты, общественные деятели.В числе программных целей организации, принятых участниками собрания, указаны: вывод армяно-российских отношений на качественно новый уровень вплоть до создания союзного государства с РФ, обеспечение безопасности Карабаха в сотрудничестве с российскими миротворцами, восстановление мощи армянской армии, снабжение ее современным вооружением, армейское строительство при содействии России, развитие экономики страны в рамках ЕАЭС и общего рынка на пространстве союзного государства."Мы верим, что безопасное существование армянского народа, суверенной государственности и Арцаха (самоназвание Карабаха), их будущее и процветание возможно в условиях создания нового политического союза с нашим вековым другом и союзником – Россией", - говорится в заявлении движения.Лидер партии "Союз "Конституционное право", экс-депутат парламента Гайк Бабуханян заявил в ходе мероприятия, что Армения может выйти из сложившейся тяжелой ситуации, выстроив качественно новые отношения более высокого уровня с Россией, с которой у нее есть цивилизационная общность.По его словам, союзнические отношения с РФ нужны не только с точки зрения обеспечения безопасности, но и для цивилизационного развития, сохранения национальных ценностей, идентичности, суверенитета.Бывший премьер-министр непризнанной Нагорнокарабахской республики, экс-глава парламента Крыма Анушаван Даниелян заявил, что "новый армяно-российский союз может стать залогом дальнейшего развития страны, укрепления безопасности и долговечности нашего народа".После завершения собрания его участники начали шествие к зданию правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210126/armeniya-1594698839.html
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россия, евразийский экономический союз, москва, армения, в мире

В Армении основали движение в поддержку союза с Россией

14:23 06.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван. - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Учредительное собрание нового общественного движения "Сильная Армения с Россией. За новый союз" состоялось в субботу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В совет нового движения вошли ученые, деятели культуры, политики, политологи, экономисты, публицисты, общественные деятели.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 19:59
В Армении призвали усилить военное сотрудничество с Россией
В числе программных целей организации, принятых участниками собрания, указаны: вывод армяно-российских отношений на качественно новый уровень вплоть до создания союзного государства с РФ, обеспечение безопасности Карабаха в сотрудничестве с российскими миротворцами, восстановление мощи армянской армии, снабжение ее современным вооружением, армейское строительство при содействии России, развитие экономики страны в рамках ЕАЭС и общего рынка на пространстве союзного государства.
"Мы верим, что безопасное существование армянского народа, суверенной государственности и Арцаха (самоназвание Карабаха), их будущее и процветание возможно в условиях создания нового политического союза с нашим вековым другом и союзником – Россией", - говорится в заявлении движения.
Лидер партии "Союз "Конституционное право", экс-депутат парламента Гайк Бабуханян заявил в ходе мероприятия, что Армения может выйти из сложившейся тяжелой ситуации, выстроив качественно новые отношения более высокого уровня с Россией, с которой у нее есть цивилизационная общность.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время совместного заявления для прессы по результатам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении по поводу ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:42
Пашинян назвал Россию главным стратегическим союзником Армении
По его словам, союзнические отношения с РФ нужны не только с точки зрения обеспечения безопасности, но и для цивилизационного развития, сохранения национальных ценностей, идентичности, суверенитета.
Бывший премьер-министр непризнанной Нагорнокарабахской республики, экс-глава парламента Крыма Анушаван Даниелян заявил, что "новый армяно-российский союз может стать залогом дальнейшего развития страны, укрепления безопасности и долговечности нашего народа".
После завершения собрания его участники начали шествие к зданию правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Сотрудник военной полиции на дежурстве в Армении - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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