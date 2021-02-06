Сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали еще на 15 суток
20:08 06.02.2021 (обновлено: 20:09 06.02.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил 15 суток ареста сотруднице местного штаба Алексея Навального Виктории Райх за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщили РИА Новости в Свердловском областном суде.
"Пятнадцать суток по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказали в суде в ответ на вопрос, какое наказание назначили Райх.
31 января, 15:46Навальный убил протест
Ранее Железнодорожный районный суд также признал девушку виновной в административном правонарушении по статье об организации несогласованной акции, ей было назначено 10 суток административного ареста. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил это решение в силе.
В российских городах 23 и 31 января проходили несогласованные акции, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напоминали про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напоминали про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".