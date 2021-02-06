https://ria.ru/20210206/advokaty-1596345129.html

Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Навального

Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Навального

Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Алексея Навального во время визита в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике... РИА Новости, 06.02.2021

2021-02-06T22:18

2021-02-06T22:18

2021-02-06T22:24

россия

жозеп боррель

алексей навальный

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Европейские дипломаты контактировали с адвокатами Алексея Навального во время визита в Москву верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.Визит Борреля в Москву проходил 4-6 февраля. Он встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, представителями российских общественных организаций и академическим сообществом."Во время визита Борреля дипломаты ЕС поддерживали контакты с адвокатами Навального", - сказано в сообщении.Пресс-служба Борреля ранее сообщала, что проводила накануне визита контакты с "командой Навального" для возможной организации встречи главы евродипломатии с российским блогером.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.При рассмотрении дела блогера суд посетили около 20 иностранных дипломатических работников и множество корреспондентов. При этом иностранные дипломаты и журналисты 4 февраля проигнорировали заседание Тимирязевского суда Москвы, арестовавшего на семь суток гражданина Франции и РФ Сирила Даниелу за участие в несогласованной акции.

https://ria.ru/20210206/borrel-1596338950.html

https://ria.ru/20210206/nemtsov-1596343218.html

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россия, жозеп боррель, алексей навальный, евросоюз, в мире