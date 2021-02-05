https://ria.ru/20210205/zima-1596171089.html

Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы

Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы

Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:56

2021-02-05T13:56

2021-02-05T14:15

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до минус 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сказала РИА Новости, что уже на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы."Продолжение холода сохранится в начале следующей недели. Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30. Дневная температура будет порядка минус 15-17, по области до минус 20", - сказала Позднякова.Она отметила, что температура будет ниже нормы градусов на 10-11.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество