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Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы
Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы
Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:56
2021-02-05T14:15
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до минус 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее она сказала РИА Новости, что уже на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы."Продолжение холода сохранится в начале следующей недели. Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30. Дневная температура будет порядка минус 15-17, по области до минус 20", - сказала Позднякова.Она отметила, что температура будет ниже нормы градусов на 10-11.
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татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики предупредили о самых холодных днях этой зимы

13:56 05.02.2021 (обновлено: 14:15 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГолубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве
Голубь на кормушке для птиц в парке Дружбы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Самыми холодными днями этой зимы в Москве могут стать 9-10 февраля, в ночные часы ожидается до минус 25-30 градусов, дневная температура может составить до минус 17 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее она сказала РИА Новости, что уже на предстоящих выходных в Москве похолодает, ожидается морозная ветреная погода с температурами до минус 12-14 в дневные часы.
"Продолжение холода сохранится в начале следующей недели. Не исключено, что 9 и 10 февраля станут самыми холодными днями, может быть даже зимы. Мы прогнозируем, что в Москве ночная температура будет порядка минус 22 - 25 градусов, по области минус 27, а в пониженных местах рельефа может быть и до минус 30. Дневная температура будет порядка минус 15-17, по области до минус 20", - сказала Позднякова.
Она отметила, что температура будет ниже нормы градусов на 10-11.
Зима с сугробами и морозами в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

Дети играют на снежной горке на Красной площади в Москве
1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

Сотрудники ГБУ Гормост проводят чистку снега и наледи на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

Мужчины толкают машину, застрявшую на дороге во время снегопада
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

Уборка снега на Никольской улице в Москве
5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

Снегоуборочная техника в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

Сотрудники коммунальных служб на заснеженной Никольской улице в Москве
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В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

Прохожие на заснеженной Красной площади в Москве
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

Дети катаются на ватрушке возле Новоспасского монастыря в Москве
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
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Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

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Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

Рыбаки на льду Химкинского водохранилища в Москве
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Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

Женщина на лыжах на Бездонном озере в Серебряном бору в Москве
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

Синица в Измайловском парке в Москве
13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

Мужчина в Измайловском парке в Москве
14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 14

За восемь часов снегопада в Москве сугробы выросли на девять — десять сантиметров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Для полной расчистки города потребуется несколько суток.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 14

Городские службы из-за снегопада переведены в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

ГИБДД рекомендовала водителям быть предельно внимательными.

© РИА Новости / Максим Блинов
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5 из 14

Для уборки снега задействовали более 60 тысяч человек.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

На улицы города вышли около 10 тысяч единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
7 из 14

В течение дня столичный регион останется во власти Балканского циклона.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

Тем не менее интенсивность снегопада постепенно снизится.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Горожан призвали быть аккуратнее и не укрываться от непогоды под деревьями.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Снег и морозы сохранятся в европейской части России до конца недели.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 14

Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже нормы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

С пятницы в Москве начинается ультраполярное вторжение.

© РИА Новости / Максим Блинов
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13 из 14

Пик холодов ожидается в ночь на воскресенье, когда будет до минус 25 градусов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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14 из 14

Небольшого потепления можно ждать лишь после 20 января.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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