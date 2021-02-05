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Суд в Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры
Суд в Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры
Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:27
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санкт-петербург
общество
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать десять тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей", — говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба со ссылкой на слова истца, его семья купила две комнаты в квартире. Ответчице принадлежит третья комната, в которой живут кошка и попугай, однако, по словам истца, женщина "осуществляет уход" за животными в местах общего пользования.При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе — не контактировать с животными и птицами.
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санкт-петербург, общество, происшествия

Суд в Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры

16:27 05.02.2021 (обновлено: 23:59 05.02.2021)
 
© Depositphotos / OkКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / Ok
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать десять тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей", — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба со ссылкой на слова истца, его семья купила две комнаты в квартире. Ответчице принадлежит третья комната, в которой живут кошка и попугай, однако, по словам истца, женщина "осуществляет уход" за животными в местах общего пользования.
При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе — не контактировать с животными и птицами.
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"Перед покупкой квартиры ответчица на контакт с истцом не выходила, избегая и игнорируя будущих собственников. Истец неоднократно предлагал ответчице удалить кошку и попугая из квартиры добровольно, но успеха не достиг. В связи с чем семья истца не может находиться в своей жилой собственности, так как это неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей".

Из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга
 
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