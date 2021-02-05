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Суд в Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры

Суд в Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры

Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:27

2021-02-05T16:27

2021-02-05T23:59

санкт-петербург

общество

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Выборгскому районному суду предстоит рассмотреть исковое заявление о выселении из квартиры кошки и попугая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Истец Михайлов просит суд обязать ответчицу Гусейнову удалить кошку и попугая из квартиры, взыскать десять тысяч рублей морального вреда и государственную пошлину в 600 рублей", — говорится в сообщении.Как отмечает пресс-служба со ссылкой на слова истца, его семья купила две комнаты в квартире. Ответчице принадлежит третья комната, в которой живут кошка и попугай, однако, по словам истца, женщина "осуществляет уход" за животными в местах общего пользования.При этом дети истца должны соблюдать рекомендации медиков, в том числе — не контактировать с животными и птицами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/1592376994.html

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санкт-петербург, общество, происшествия