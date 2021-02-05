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Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:51
2021-02-05T19:46
кем стать
навигатор абитуриента
россия
зарплаты
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично владеющим английским языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Согласно нему, на доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием промывочных приборов. Зарплату от 200 тысяч рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут работодатели из Приморского края, Якутии, Иркутской области. От них требуется опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.Высокие зарплаты предлагают и пилотам. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата составляет от 140 до 250 тысяч рублей. От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам.Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики."Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах в поиске работы. На портале представлена почти 1,6 миллиона рабочих мест.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zarplata-1595816433.html
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кем стать, навигатор абитуриента, россия, зарплаты, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии

10:51 05.02.2021 (обновлено: 19:46 05.02.2021)
 
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятостиСовещание в Роструде
Совещание в Роструде - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично владеющим английским языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
"По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" trudvsem.ru, самыми привлекательными вакансиями в январе с точки зрения зарплаты стали предложения для инженеров, механиков, машинистов, пилотов, программистов и стоматологов", - говорится в исследовании.
Согласно нему, на доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием промывочных приборов. Зарплату от 200 тысяч рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.
От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут работодатели из Приморского края, Якутии, Иркутской области. От них требуется опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.
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Исследование показало, кому в России не хватает зарплаты
Высокие зарплаты предлагают и пилотам. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.
Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата составляет от 140 до 250 тысяч рублей. От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам.
Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики.
"Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах в поиске работы. На портале представлена почти 1,6 миллиона рабочих мест.
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Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияЗарплатыФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
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