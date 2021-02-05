https://ria.ru/20210205/zarplata-1596129478.html

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:51

2021-02-05T10:51

2021-02-05T19:46

кем стать

навигатор абитуриента

россия

зарплаты

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично владеющим английским языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Согласно нему, на доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием промывочных приборов. Зарплату от 200 тысяч рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут работодатели из Приморского края, Якутии, Иркутской области. От них требуется опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.Высокие зарплаты предлагают и пилотам. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата составляет от 140 до 250 тысяч рублей. От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам.Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики."Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах в поиске работы. На портале представлена почти 1,6 миллиона рабочих мест.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zarplata-1595816433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, зарплаты, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество