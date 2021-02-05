https://ria.ru/20210205/zarplata-1596129478.html
Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Роструд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:51
2021-02-05T10:51
2021-02-05T19:46
кем стать
навигатор абитуриента
россия
зарплаты
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично владеющим английским языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.Согласно нему, на доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием промывочных приборов. Зарплату от 200 тысяч рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей, Чукотки, Татарстана и Якутии.От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут работодатели из Приморского края, Якутии, Иркутской области. От них требуется опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.Высокие зарплаты предлагают и пилотам. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата составляет от 140 до 250 тысяч рублей. От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам.Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики."Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах в поиске работы. На портале представлена почти 1,6 миллиона рабочих мест.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zarplata-1595816433.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кем стать, навигатор абитуриента, россия, зарплаты, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Работодатели в январе предлагали наиболее высокие зарплаты высококвалифицированным инженерам, механикам и машинистам без вредных привычек, пилотам, отлично владеющим английским языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда
.
"По данным общероссийской базы вакансий "Работа в России" trudvsem.ru, самыми привлекательными вакансиями в январе с точки зрения зарплаты стали предложения для инженеров, механиков, машинистов, пилотов, программистов и стоматологов", - говорится в исследовании.
Согласно нему, на доход до 300 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Например, в Хабаровском крае
требуется главный инженер с опытом работы на горных предприятиях, знанием промывочных приборов. Зарплату от 200 тысяч рублей также готовы предложить инженерам работодатели Калининградской и Челябинской областей
, Чукотки, Татарстана и Якутии.
От 200 до 300 тысяч рублей могут зарабатывать механики и машинисты буровой и погрузочных машин. Таких специалистов ищут работодатели из Приморского края, Якутии, Иркутской области
. От них требуется опыт работы, специальное образование и отсутствие вредных привычек. Работодателям Омской и Сахалинской областей требуются механики на судне с зарплатой до 150 тысяч рублей.
Высокие зарплаты предлагают и пилотам. Одна из московских авиакомпаний ищет пилота на зарплату в 330 тысяч рублей. Кандидат должен отлично владеть английским языком, иметь необходимые свидетельства и допуски, большое количество часов налета, а также опыт пилотирования конкретной модели воздушного судна.
Командиры и вторые пилоты вертолетов и самолетов также требуются в Красноярском крае
, Республике Саха
(Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Предлагаемая зарплата составляет от 140 до 250 тысяч рублей. От 150 до 250 тысяч рублей готовы платить программистам.
Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Воронежской области, Камчатского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики.
"Работа в России" – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах в поиске работы. На портале представлена почти 1,6 миллиона рабочих мест.