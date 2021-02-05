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Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России
Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России
Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:55
2021-02-05T19:29
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
мид польши
москва
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях.Ранее российский МИД выразил протест по этому поводу, объявив персонами нон грата трех сотрудников дипмиссий в России. Дипломаты из Швеции, Польши и Германии должны покинуть страну в ближайшее время.Несогласие и протестКак заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата."Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал РИА Новости Андреев.Пшидач отметил, что соответствующее решение Варшава примет "по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".Право на санкцииКанцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России."Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем &lt;...&gt;, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", — заявила она на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.По словам Меркель, на фоне последних событий Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные. При этом канцлер подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".В ЕС обвинения отверглиВ шведском МИД также назвали действия российской стороны "совершенно необоснованными" и сообщили о своей позиции российским коллегам."Оставляем за собой право на соответствующий ответ", — передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.По его словам, глава евродипломатии выразил солидарность с членами ЕС, которых коснулось это решение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, мид польши, москва, в мире

Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России

18:55 05.02.2021 (обновлено: 19:29 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВодовзводная башня Московского Кремля (на первом плане) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
Водовзводная башня Московского Кремля (на первом плане) и высотное здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях.
Ранее российский МИД выразил протест по этому поводу, объявив персонами нон грата трех сотрудников дипмиссий в России. Дипломаты из Швеции, Польши и Германии должны покинуть страну в ближайшее время.

Несогласие и протест

Как заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата.
"Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал РИА Новости Андреев.
Пшидач отметил, что соответствующее решение Варшава примет "по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".
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Право на санкции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России.
"Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем <...>, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", — заявила она на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.
По словам Меркель, на фоне последних событий Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные. При этом канцлер подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".

В ЕС обвинения отвергли

В шведском МИД также назвали действия российской стороны "совершенно необоснованными" и сообщили о своей позиции российским коллегам.
"Оставляем за собой право на соответствующий ответ", — передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.

"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.

По его словам, глава евродипломатии выразил солидарность с членами ЕС, которых коснулось это решение.
 
РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзМИД ПольшиМоскваВ мире
 
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