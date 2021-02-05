https://ria.ru/20210205/vysylka-1596236770.html

Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России

Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России

Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:55

2021-02-05T18:55

2021-02-05T19:29

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях.Ранее российский МИД выразил протест по этому поводу, объявив персонами нон грата трех сотрудников дипмиссий в России. Дипломаты из Швеции, Польши и Германии должны покинуть страну в ближайшее время.Несогласие и протестКак заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата."Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал РИА Новости Андреев.Пшидач отметил, что соответствующее решение Варшава примет "по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".Право на санкцииКанцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России."Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем <...>, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", — заявила она на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.По словам Меркель, на фоне последних событий Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные. При этом канцлер подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".В ЕС обвинения отверглиВ шведском МИД также назвали действия российской стороны "совершенно необоснованными" и сообщили о своей позиции российским коллегам."Оставляем за собой право на соответствующий ответ", — передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.По его словам, глава евродипломатии выразил солидарность с членами ЕС, которых коснулось это решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/lavrov-1595860659.html

https://ria.ru/20210205/lavrov-1596191629.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, мид польши, москва, в мире