Польша, Швеция и Германия отреагировали на высылку дипломатов из России
18:55 05.02.2021 (обновлено: 19:29 05.02.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВодовзводная башня Московского Кремля (на первом плане) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава, Берлин и Стокгольм отреагировали на высылку дипломатов из России в связи с участием в несогласованных акциях.
Несогласие и протест
Как заявил российскому послу Сергею Андрееву замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, если Москва не изменит своего решения, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки дипломата.
"Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал РИА Новости Андреев.
Пшидач отметил, что соответствующее решение Варшава примет "по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".
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Право на санкции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России.
"Во время заседания мы приняли к сведению информацию о высылке немецкого, шведского и польского дипломатов из Москвы в связи с демонстрациями по Навальному. Мы считаем <...>, что это очередное проявление отхода от принципов верховенства права, которое сейчас можно наблюдать в России", — заявила она на пресс-конференции по итогам виртуального заседания Совета по обороне и безопасности ФРГ и Франции с участием французского лидера Эммануэля Макрона.
По словам Меркель, на фоне последних событий Берлин оставляет за собой право расширить санкции против Москвы, прежде всего персональные. При этом канцлер подчеркнула, что Европа и Россия должны и далее оставаться в диалоге из "стратегической необходимости".
В ЕС обвинения отвергли
В шведском МИД также назвали действия российской стороны "совершенно необоснованными" и сообщили о своей позиции российским коллегам.
"Оставляем за собой право на соответствующий ответ", — передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал Москву пересмотреть свое решение.
"Во время встречи с министром иностранных дел Лавровым верховный представитель узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России. Он решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано.
По его словам, глава евродипломатии выразил солидарность с членами ЕС, которых коснулось это решение.