https://ria.ru/20210205/vysylka-1596224008.html

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства, рассказал РИА Новости посол России... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:00

2021-02-05T18:00

2021-02-05T19:21

сергей андреев (дипломат)

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россия

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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства, рассказал РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее российский МИД выразил протест в связи с участием в несогласованных акциях трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они должны покинуть Россию.Как сообщил Андреев, в пятницу его пригласили в МИД Польши, где с ним на эту тему провел беседу замглавы ведомства Марчин Пшидач."Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал Андреев.Польская сторона может принять ответные меры, если Россия "не пересмотрит своего решения".По его словам, в ходе беседы "было добавлено, что это решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596135052.html

https://ria.ru/20210205/dipvysylka-1596212324.html

швеция

москва

россия

польша

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сергей андреев (дипломат), евросоюз, швеция, москва, россия, мид польши, польша, в мире