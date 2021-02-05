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МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
МИД Польши пообещал выслать российского дипломата
Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства, рассказал РИА Новости посол России... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:00
2021-02-05T19:21
сергей андреев (дипломат)
евросоюз
швеция
москва
россия
мид польши
польша
в мире
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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства, рассказал РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.Ранее российский МИД выразил протест в связи с участием в несогласованных акциях трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они должны покинуть Россию.Как сообщил Андреев, в пятницу его пригласили в МИД Польши, где с ним на эту тему провел беседу замглавы ведомства Марчин Пшидач."Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал Андреев.Польская сторона может принять ответные меры, если Россия "не пересмотрит своего решения".По его словам, в ходе беседы "было добавлено, что это решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596135052.html
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сергей андреев (дипломат), евросоюз, швеция, москва, россия, мид польши, польша, в мире

МИД Польши пообещал выслать российского дипломата

18:00 05.02.2021 (обновлено: 19:21 05.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Варшава намерена выслать российского дипломата в ответ на объявление персоной нон грата сотрудника польского генконсульства, рассказал РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.
Ранее российский МИД выразил протест в связи с участием в несогласованных акциях трех дипломатов из Швеции, Польши и Германии, в ближайшее время они должны покинуть Россию.
Как сообщил Андреев, в пятницу его пригласили в МИД Польши, где с ним на эту тему провел беседу замглавы ведомства Марчин Пшидач.
"Заместитель министра Пшидач выразил несогласие и протест по этому поводу. Естественно, я повторил то, что, собственно говоря, было сказано польскому посольству в Москве относительно причин такого решения", — рассказал Андреев.
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Польская сторона может принять ответные меры, если Россия "не пересмотрит своего решения".
По его словам, в ходе беседы "было добавлено, что это решение польской стороны будет приниматься по согласованию с ее партнерами по Евросоюзу".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента России Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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