https://ria.ru/20210205/vmeshatelstvo-1596195783.html

Экс-глава МИД Латвии призвал не вмешиваться во внутренние дела России

Экс-глава МИД Латвии призвал не вмешиваться во внутренние дела России

Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что республике не следует указывать России, как действовать в отношении российского оппозиционера... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:00

2021-02-05T16:00

2021-02-05T16:00

россия

янис юрканс

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РИГА, 5 фев – РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс считает, что республике не следует указывать России, как действовать в отношении российского оппозиционера Алексея Навального, поскольку "нужно иметь ум", чтобы понимать происходящее в соседней стране и не вмешиваться в ее внутренние дела.Сейм Латвии в четверг принял резолюцию, в которой требует Россию освободить оппозиционера из заключения.Юрканс заявил, что недавно получил от нынешнего главы МИД Эдгара Ринкевича поздравление в связи со столетием латвийской дипломатии. В нем глава ведомства пишет о том, что независимость страны завоевали сердцем, а сохранить ее надо умом."Так вот, у нас, насколько я помню, все было наоборот. Завоевали ее умом, потому что были умные. А чтобы сохранить нашу независимость, нужно было сердце, которого в Латвии, как я вижу, нет. То, что сейчас голосовали за какую-то резолюцию о том, чтобы осудить то, что делается в России – я думаю, мы просто не осознаем, что нужен ум, чтобы жить рядом с Россией. Чтобы понимать, что происходит в России и не вмешиваться туда, куда не следует", – сказал Юрканс журналистам в пятницу.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше".Вскоре после этого ведущие страны Запада, включая США, Германию, Францию и Великобританию, обратились с призывом к российским властям освободить Навального. МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отметив, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html

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россия, янис юрканс, мид латвии, алексей навальный, латвия, в мире