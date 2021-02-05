https://ria.ru/20210205/vina-1596142247.html

Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:53

2021-02-05T11:53

2021-02-05T13:48

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

замена условного срока навального

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.Он добавил, что никогда не знал Артеменко. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма". В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего.Защита блогера провела лингвистическую экспертизу комментариев. В них, как заключили эксперты, содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы."Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", — отметил юрист.Защита блогера считает преследование политически мотивированным.Ветеран Артеменко, участвовавший в слушаниях по видеосвязи, потребовал от Навального публичных извинений. После этого ветерану стало плохо, и он отказался от допроса. Суд во второй раз остановил заседание, потому что Артеменко потребовалась помощь медиков. В первый раз слушания прерывались на час, пока Навальный читал документы.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596127422.html

россия

москва

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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T11:53 true PT0M08S

Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете 2021-02-05T11:53 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), замена условного срока навального, алексей навальный, москва