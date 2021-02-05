Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/vina-1596142247.html
Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана
Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана
Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:53
2021-02-05T13:48
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
замена условного срока навального
алексей навальный
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596143335_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_bdfd066833439b38cba837da50b0dd58.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.Он добавил, что никогда не знал Артеменко. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма". В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего.Защита блогера провела лингвистическую экспертизу комментариев. В них, как заключили эксперты, содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы."Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", — отметил юрист.Защита блогера считает преследование политически мотивированным.Ветеран Артеменко, участвовавший в слушаниях по видеосвязи, потребовал от Навального публичных извинений. После этого ветерану стало плохо, и он отказался от допроса. Суд во второй раз остановил заседание, потому что Артеменко потребовалась помощь медиков. В первый раз слушания прерывались на час, пока Навальный читал документы.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596127422.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T11:53
true
PT0M08S
Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете
2021-02-05T11:53
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596143335_48:0:528:360_1920x0_80_0_0_d5be37f55b95aa4033c2bcc3907f0851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), замена условного срока навального, алексей навальный, москва

Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана

11:53 05.02.2021 (обновлено: 13:48 05.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Алексей Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда.
Он добавил, что никогда не знал Артеменко. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма". В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего.
Защита блогера провела лингвистическую экспертизу комментариев. В них, как заключили эксперты, содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.
"Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", — отметил юрист.
Защита блогера считает преследование политически мотивированным.
Ветеран Артеменко, участвовавший в слушаниях по видеосвязи, потребовал от Навального публичных извинений.
"Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины — и это меня очень огорчило. <...> Я буду защищать свою честь. Я хочу чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", — передает корреспондент РИА Новости слова потерпевшего.
После этого ветерану стало плохо, и он отказался от допроса. Суд во второй раз остановил заседание, потому что Артеменко потребовалась помощь медиков. В первый раз слушания прерывались на час, пока Навальный читал документы.
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.
В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера – на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
Представитель посольства Великобритании у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 10:40
МИД оценил присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
 
РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния