https://ria.ru/20210205/veteran-1596249622.html
Внук ветерана пожаловался на угрозы сторонников Навального
Внук ветерана пожаловался на угрозы сторонников Навального
Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Игорь Колесников сообщил об угрозах, поступающих ему от сторонников Алексея Навального. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:27
2021-02-05T20:27
2021-02-05T20:59
россия
алексей навальный
владимир путин
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Игорь Колесников сообщил об угрозах, поступающих ему от сторонников Алексея Навального.Сегодня Бабушкинский суд Москвы провел заседание по делу о клевете основателя ФБК* на Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию.По его словам, кто-то слил в Сеть его адрес, номера сотовых телефонов, паспортные данные, а также информацию с номерами автомобилей, зарегистрированных на него.Он отметил, что угрозы продолжают поступать."Правда, непонятно, кому и зачем это надо, но инициатора всего этого я видел в суде", — заявил Колесников.Во время заседания суда Навальный заявил, что те, кто "взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает", "дали ему бумажку" и заставили его <...> говорить", будут "гореть в аду". По его словам, родственники "придушат (Артеменко. — Прим. ред.) сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало". Навальный также назвал Колесникова "торговцем деда" и "проститутом". В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.Блогеру вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года Владимир Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. За подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html
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РИА Новости
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T20:27
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РИА Новости
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россия, алексей навальный, владимир путин
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Внук ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко Игорь Колесников сообщил об угрозах, поступающих ему от сторонников Алексея Навального
.
Сегодня Бабушкинский суд Москвы провел заседание по делу о клевете основателя ФБК* на Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию.
"Мне непонятно, почему целый день нашей семье желали гореть в аду, обвиняли нас в том, что мы врем, в том, что я торгую своим дедом", — сказал Колесников RT.
По его словам, кто-то слил в Сеть его адрес, номера сотовых телефонов, паспортные данные, а также информацию с номерами автомобилей, зарегистрированных на него.
Он отметил, что угрозы продолжают поступать.
"Правда, непонятно, кому и зачем это надо, но инициатора всего этого я видел в суде", — заявил Колесников.
Во время заседания суда Навальный заявил, что те, кто "взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает", "дали ему бумажку" и заставили его <...> говорить", будут "гореть в аду". По его словам, родственники "придушат (Артеменко. — Прим. ред.) сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало". Навальный также назвал Колесникова "торговцем деда" и "проститутом". В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.
Блогеру вменяют клевету (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года Владимир Путин
подписал закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. За подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.