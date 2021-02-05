https://ria.ru/20210205/veteran-1596169207.html

Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь

Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь

Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:48

2021-02-05T13:48

2021-02-05T18:06

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости.Артеменко стало плохо, ему вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.Он отказался продолжать допрос по состоянию здоровья. До этого он потребовал от Навального извинений.До этого заслушивалась позиция стороны защиты. Навальный заявил, что вину не признает."Ему дали бумажку прямо перед нами, он зачитал по ней три предложения. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает, и заставили его это говорить", — заявил он.Адвокат Вадим Кобзев отметил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", а также проведенная по заказу защиты лингвистическая экспертиза. Она показала, что в рассматриваемых комментариях содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего. Его защита считает преследование политически мотивированным.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596158219.html

россия

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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T13:48 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, алексей навальный, общество