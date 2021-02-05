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Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь
Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь
Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:48
2021-02-05T18:06
вадим кобзев
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
алексей навальный
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости.Артеменко стало плохо, ему вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.Он отказался продолжать допрос по состоянию здоровья. До этого он потребовал от Навального извинений.До этого заслушивалась позиция стороны защиты. Навальный заявил, что вину не признает."Ему дали бумажку прямо перед нами, он зачитал по ней три предложения. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает, и заставили его это говорить", — заявил он.Адвокат Вадим Кобзев отметил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", а также проведенная по заказу защиты лингвистическая экспертиза. Она показала, что в рассматриваемых комментариях содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего. Его защита считает преследование политически мотивированным.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
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вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, алексей навальный, общество

Оскорбленному Навальным ветерану вызвали скорую помощь

13:48 05.02.2021 (обновлено: 18:06 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заседание Бабушкинского суда, рассматривающего дело о клевете Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, прервали по просьбе потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости.
Артеменко стало плохо, ему вызвали домой скорую. Ветеран участвовал в слушаниях по видеосвязи.
Он отказался продолжать допрос по состоянию здоровья. До этого он потребовал от Навального извинений.

"Получил ранение, участвовал в партизанском движении. Служил в армии. В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины — и это меня очень огорчило. <...> Я буду защищать свою честь. Хочу, чтобы Навальный публично принес извинения передо мной", — сказал Артеменко.

До этого заслушивалась позиция стороны защиты. Навальный заявил, что вину не признает.
"Ему дали бумажку прямо перед нами, он зачитал по ней три предложения. Вы будете гореть в аду за то, что вы взяли 95-летнего деда, который ничего не понимает, и заставили его это говорить", — заявил он.
Адвокат Вадим Кобзев отметил, что высказывания подзащитного в адрес ветерана — это "оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", а также проведенная по заказу защиты лингвистическая экспертиза. Она показала, что в рассматриваемых комментариях содержится "негативная информация о людях, читающих фразы Конституции, в том числе об Артеменко", но нет клеветы.
В обвинении же утверждается, что Навальный намеренно оклеветал потерпевшего. Его защита считает преследование политически мотивированным.
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию.
В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:58
Навальный считает, что дело о клевете на ветерана изобретено пиарщиками
 
Вадим КобзевФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияАлексей НавальныйОбщество
 
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