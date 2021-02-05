https://ria.ru/20210205/urok-1596223353.html

Джабаров назвал высылку дипломатов из России хорошим уроком для остальных

Джабаров назвал высылку дипломатов из России хорошим уроком для остальных

Высылка участвовавших в незаконных митингах дипломатов послужит другим хорошим уроком, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:59

2021-02-05T17:59

2021-02-05T17:59

россия

владимир джабаров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/107278/12/1072781206_0:185:3543:2178_1920x0_80_0_0_3dec93719e57501d6db2d8734cd70afc.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высылка участвовавших в незаконных митингах дипломатов послужит другим хорошим уроком, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.По его словам, если другие страны примут решение о зеркальном ответе на эту высылку, это будет "абсолютно незаконно"."Дипломаты, в отношении которых МИД РФ принял решение, допустили открытое вмешательство во внутренние дела России. Наши дипломатические сотрудники никогда не вмешивались во внутренние дела других государств", - заявил сенатор.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596042868.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/lavrov-1596180371.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир джабаров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф