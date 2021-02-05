https://ria.ru/20210205/urok-1596223353.html
Джабаров назвал высылку дипломатов из России хорошим уроком для остальных
Джабаров назвал высылку дипломатов из России хорошим уроком для остальных
Высылка участвовавших в незаконных митингах дипломатов послужит другим хорошим уроком, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:59
2021-02-05T17:59
2021-02-05T17:59
россия
владимир джабаров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Высылка участвовавших в незаконных митингах дипломатов послужит другим хорошим уроком, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.МИД РФ ранее сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну.По его словам, если другие страны примут решение о зеркальном ответе на эту высылку, это будет "абсолютно незаконно"."Дипломаты, в отношении которых МИД РФ принял решение, допустили открытое вмешательство во внутренние дела России. Наши дипломатические сотрудники никогда не вмешивались во внутренние дела других государств", - заявил сенатор.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596042868.html
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россия, владимир джабаров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет федерации рф