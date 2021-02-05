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В Петербурге предотвратили заказное убийство юриста
В Петербурге предотвратили заказное убийство юриста
Сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:52
2021-02-05T17:52
россия
гумвд
ленинградская область
воронежская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство. Оперативники петербургского уголовного розыска задержали заказчика убийства юриста. Предполагаемый мотив – месть", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемый является 58-летним бывшим бизнесменом, уроженцем Воронежской области."Полицией было установлено, что подозреваемый имел намерения физически устранить юриста – специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости", - сказано в сообщении.В роли "киллера" в ходе оперативных действий выступил полицейский."Злоумышленник во время встреч передал полицейскому в качестве залога 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию с фотографиями о потенциальной жертве. Сегодня заказчик в очередной раз встретился с "исполнителем" для передачи оставшейся суммы за "услуги", однако его при этой встрече задержали полицейские", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству".
https://ria.ru/20200605/1572539600.html
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россия, гумвд, ленинградская область, воронежская область, происшествия

В Петербурге предотвратили заказное убийство юриста

17:52 05.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство юриста, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции в Петербурге предотвратили заказное убийство. Оперативники петербургского уголовного розыска задержали заказчика убийства юриста. Предполагаемый мотив – месть", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, подозреваемый является 58-летним бывшим бизнесменом, уроженцем Воронежской области.
"Полицией было установлено, что подозреваемый имел намерения физически устранить юриста – специалиста по делам о банкротстве, так как испытывал к нему личную неприязнь. Некоторое время назад юрист выиграл в суде процесс, из-за которого предприниматель лишился своего состояния и недвижимости", - сказано в сообщении.
В роли "киллера" в ходе оперативных действий выступил полицейский.
"Злоумышленник во время встреч передал полицейскому в качестве залога 5 тысяч долларов, пистолет с глушителем и информацию с фотографиями о потенциальной жертве. Сегодня заказчик в очередной раз встретился с "исполнителем" для передачи оставшейся суммы за "услуги", однако его при этой встрече задержали полицейские", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ "Приготовление к убийству".
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