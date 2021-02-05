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В Мьянме ограничили работу Twitter
В Мьянме ограничили работу Twitter
Работу Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы, следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:33
2021-02-05T20:33
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
мьянма
национальная лига за демократию
twitter
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работу Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы, следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks."Подтверждено: Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи примерно с 22.00 (18.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении сервиса.Вечером в четверг сервис также предупреждал об ограничениях в работе Facebook в стране. Отмечается, что, предположительно, это связано с обстановкой в стране и ограничениями, вводимыми пришедшими к власти военными.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, мьянма, национальная лига за демократию, twitter, в мире

В Мьянме ограничили работу Twitter

20:33 05.02.2021
 
© AP Photo / Richard DrewСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работу Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы, следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks.
"Подтверждено: Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи примерно с 22.00 (18.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении сервиса.
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Свергнутого президента Мьянмы перевезли в неизвестное место
Вечером в четверг сервис также предупреждал об ограничениях в работе Facebook в стране. Отмечается, что, предположительно, это связано с обстановкой в стране и ограничениями, вводимыми пришедшими к власти военными.
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.
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Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныАун Сан Су ЧжиМьянмаНациональная лига за демократиюTwitterВ мире
 
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