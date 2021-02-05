https://ria.ru/20210205/twitter-1596250791.html

В Мьянме ограничили работу Twitter

В Мьянме ограничили работу Twitter

Работу Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы, следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T20:33

2021-02-05T20:33

2021-02-05T20:33

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

мьянма

национальная лига за демократию

twitter

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Работу Twitter ограничили в Мьянме с вечера пятницы, следует из данных мониторингового сервиса NetBlocks."Подтверждено: Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи примерно с 22.00 (18.30 мск – ред.)", - говорится в сообщении сервиса.Вечером в четверг сервис также предупреждал об ограничениях в работе Facebook в стране. Отмечается, что, предположительно, это связано с обстановкой в стране и ограничениями, вводимыми пришедшими к власти военными.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Днем 1 февраля военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен на один год.

https://ria.ru/20210205/myanma-1596198418.html

https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html

мьянма

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, мьянма, национальная лига за демократию, twitter, в мире