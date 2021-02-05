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Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты
Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты
Минсельхоз РФ не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:27
2021-02-05T19:49
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства.Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике потребительских цен в России в январе. По оценке статистического ведомства, цены на продовольственные товары в РФ за прошлый месяц выросли на 1,01% по сравнению с декабрем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%.В частности, министерство отмечает снижение в январе средних цен производителей на сахар (по данным Минсельхоза на 3 февраля, по сравнению с началом года оно составило 1,7%, до 35,9 рубля за килограмм) и подсолнечное масло (минус 1,1%, до 92 рублей за литр). Это, указывает аграрное ведомство, обусловлено действием декабрьских соглашений о стабилизации цен.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свёклы, а также пошлины на экспорт масличных", - добавляет Минсельхоз.Кроме того, продолжает министерство, в январе уменьшились отпускные цены на куриные яйца (первой категории - на 6,4%, до 54,5 рубля за десяток, второй категории - на 4,9%, до 48,8 рубля за десяток).
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты

19:27 05.02.2021 (обновлено: 19:49 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства.
Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике потребительских цен в России в январе. По оценке статистического ведомства, цены на продовольственные товары в РФ за прошлый месяц выросли на 1,01% по сравнению с декабрем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло

По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют.

Из сообщения Минсельхоза
В частности, министерство отмечает снижение в январе средних цен производителей на сахар (по данным Минсельхоза на 3 февраля, по сравнению с началом года оно составило 1,7%, до 35,9 рубля за килограмм) и подсолнечное масло (минус 1,1%, до 92 рублей за литр). Это, указывает аграрное ведомство, обусловлено действием декабрьских соглашений о стабилизации цен.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:54
Решетников оценил ситуацию с ценами на масло и сахар
"Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свёклы, а также пошлины на экспорт масличных", - добавляет Минсельхоз.
Кроме того, продолжает министерство, в январе уменьшились отпускные цены на куриные яйца (первой категории - на 6,4%, до 54,5 рубля за десяток, второй категории - на 4,9%, до 48,8 рубля за десяток).

Минсельхоз ожидает сохранение умеренной ценовой динамики на эту категорию в течение 2021 года, чему будет способствовать введение экспортных пошлин на зерновые и масличные и сокращение доли затрат на корма в себестоимости производства птицеводческой продукции.

Из сообщения Минсельхоза
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:52
Минэкономразвития озвучило позицию по госрегулированию цен
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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