https://ria.ru/20210205/tseny-1596241673.html

Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты

Минсельхоз не видит оснований для скачков цен на продукты

Минсельхоз РФ не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:27

2021-02-05T19:27

2021-02-05T19:49

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Минсельхоз РФ не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания в России, говорится в сообщении министерства.Росстат в пятницу опубликовал данные о динамике потребительских цен в России в январе. По оценке статистического ведомства, цены на продовольственные товары в РФ за прошлый месяц выросли на 1,01% по сравнению с декабрем. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 4,77%.В частности, министерство отмечает снижение в январе средних цен производителей на сахар (по данным Минсельхоза на 3 февраля, по сравнению с началом года оно составило 1,7%, до 35,9 рубля за килограмм) и подсолнечное масло (минус 1,1%, до 92 рублей за литр). Это, указывает аграрное ведомство, обусловлено действием декабрьских соглашений о стабилизации цен.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно."Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свёклы, а также пошлины на экспорт масличных", - добавляет Минсельхоз.Кроме того, продолжает министерство, в январе уменьшились отпускные цены на куриные яйца (первой категории - на 6,4%, до 54,5 рубля за десяток, второй категории - на 4,9%, до 48,8 рубля за десяток).

https://ria.ru/20210204/tseny-1596048007.html

https://ria.ru/20210204/tseny-1596047566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика