https://ria.ru/20210205/tramp-1596147407.html
Гильдия киноактеров США сказала спасибо Трампу за выход из организации
Гильдия киноактеров США сказала спасибо Трампу за выход из организации
Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило экс-президента США Дональда Трампа за выход из организации - в размещенном на сайте заявлении... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:13
2021-02-05T12:13
2021-02-05T15:37
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило экс-президента США Дональда Трампа за выход из организации - в размещенном на сайте заявлении президент гильдии актриса Габриэль Картерис и директор в Соединенных Штатах Дэвид Уайт отреагировали единственным словом "спасибо".SAG-AFTRA является профсоюзной ассоциацией, которая представляет интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Трамп был ее членом с 1989 года.Ранее, 19 января, Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Трампом Конституции ассоциации, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", в том числе членов SAG-AFTRA.Со своей стороны, Трамп 4 февраля направил письмо в адрес Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.
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кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило экс-президента США Дональда Трампа за выход из организации - в размещенном на сайте заявлении президент гильдии актриса Габриэль Картерис и директор в Соединенных Штатах Дэвид Уайт отреагировали единственным словом "спасибо".
SAG-AFTRA является профсоюзной ассоциацией, которая представляет интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Трамп был ее членом с 1989 года.
Ранее, 19 января, Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Трампом Конституции ассоциации, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", в том числе членов SAG-AFTRA.
Со своей стороны, Трамп 4 февраля направил
письмо в адрес Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.