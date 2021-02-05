https://ria.ru/20210205/tramp-1596147407.html

Гильдия киноактеров США сказала спасибо Трампу за выход из организации

Гильдия киноактеров США сказала спасибо Трампу за выход из организации

Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило экс-президента США Дональда Трампа за выход из организации - в размещенном на сайте заявлении... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:13

2021-02-05T12:13

2021-02-05T15:37

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило экс-президента США Дональда Трампа за выход из организации - в размещенном на сайте заявлении президент гильдии актриса Габриэль Картерис и директор в Соединенных Штатах Дэвид Уайт отреагировали единственным словом "спасибо".SAG-AFTRA является профсоюзной ассоциацией, которая представляет интересы около 160 тысяч актеров, журналистов и радиоведущих. Трамп был ее членом с 1989 года.Ранее, 19 января, Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Трампом Конституции ассоциации, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов", в том числе членов SAG-AFTRA.Со своей стороны, Трамп 4 февраля направил письмо в адрес Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.

https://ria.ru/20210205/premiya-1596129267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп