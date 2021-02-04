https://ria.ru/20210204/tramp-1596094135.html
Трамп покинул Гильдию киноактеров США
Трамп покинул Гильдию киноактеров США
Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-04T22:10
2021-02-04T22:10
2021-02-05T05:12
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает телеканал Fox News.В распоряжение телеканала попало письмо Трампа, направленное президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.Трамп также заявил, что "не знаком с работами" Картерис, но очень гордится своей работой в таких фильмах, как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и телешоу. По мнению бывшего президента, организация мало сделала для своих членов и ничего - для него, а занималась лишь "сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей"."Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA", - заключил Трамп.Ранее Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации Трампом, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов".Трамп был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sotsset-1595975839.html
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капитолий, дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает телеканал Fox News
.
В распоряжение телеканала попало письмо Трампа, направленное президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.
"Я пишу вам сегодня по поводу слушания так называемого дисциплинарного комитета, направленного на то, чтобы лишить меня членства в союзе. Какая разница!" - написал Трамп.
Трамп также заявил, что "не знаком с работами" Картерис, но очень гордится своей работой в таких фильмах, как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и телешоу. По мнению бывшего президента, организация мало сделала для своих членов и ничего - для него, а занималась лишь "сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей".
"Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA", - заключил Трамп.
Ранее Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации Трампом, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия
США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов".
Трамп был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.