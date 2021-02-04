https://ria.ru/20210204/tramp-1596094135.html

Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Трамп покинул Гильдию киноактеров США

Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-04T22:10

2021-02-04T22:10

2021-02-05T05:12

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в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп покидает Гильдию киноактеров (SAG-AFTRA) по собственному желанию, сообщает телеканал Fox News.В распоряжение телеканала попало письмо Трампа, направленное президенту гильдии актрисе Габриель Картерис.Трамп также заявил, что "не знаком с работами" Картерис, но очень гордится своей работой в таких фильмах, как "Один дома 2", "Образцовый самец", "Уолл-стрит: Деньги не спят" и телешоу. По мнению бывшего президента, организация мало сделала для своих членов и ничего - для него, а занималась лишь "сбором взносов и продвижением опасной антиамериканской политики и идей"."Я больше не хочу быть связанным с вашим союзом. Таким образом, это письмо информирует вас о моем немедленном уходе из SAG-AFTRA", - заключил Трамп.Ранее Гильдия киноактеров США распорядилась начать дисциплинарное слушание по возможному нарушению Конституции ассоциации Трампом, такой шаг подавляющим большинством голосов одобрил совет Гильдии. Совет действовал на основании обвинений, в том числе связанных с ролью президента в штурме Капитолия США, а также с поддержкой им кампании по дезинформации, "которая нацелена на дискредитацию и в конечном итоге представляет угрозу безопасности журналистов".Трамп был членом Гильдии киноактеров с 1989 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sotsset-1595975839.html

https://ria.ru/20210201/tramp-1595472524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, сша, в мире