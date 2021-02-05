Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/telefon-1596140255.html
МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян
МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян
МВД России объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:48
2021-02-05T12:18
россия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. МВД России объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных телефонов пользователей, соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, тендер объявлен на "выполнение опытно-конструкторской работы "Модернизация официального приложения МВД России для мобильных устройств". Он был размещен на сайте госзакупок 4 февраля, прием заявок завершится 1 марта. Компании, выигравшей конкурс, предполагается предоставить 280 дней для выполнения задачи с момента заключения государственного контракта. Официальным заказчиком выступает ФКУ "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России. Начальная (максимальная) цена контракта – 62,9 миллиона рублей.В техническом задании поясняется, что МВД просит разработать приложение "Антимошенник". Оно сможет блокировать входящие звонки, sms и mms с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении МВД России. Приложение необходимо "в целях пресечения противоправных действий, направленных на осуществление дистанционного мошенничества", указывается в документе.В тактико-технических требованиях к приложению уточняется, что "мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров" в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение".Также приложение должно позволять составить пользователю "белый список" телефонных номеров, который не будет блокироваться.В техзадании также содержится требование, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".
https://radiosputnik.ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596009985.html
https://ria.ru/20201028/moshenniki-1581897276.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_464:0:4240:2832_1920x0_80_0_0_c3e0278533c8a6b68ca4422e062f74b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, технологии, общество

МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян

11:48 05.02.2021 (обновлено: 12:18 05.02.2021)
 
© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Fotolia / kantver
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. МВД России объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных телефонов пользователей, соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.
Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, тендер объявлен на "выполнение опытно-конструкторской работы "Модернизация официального приложения МВД России для мобильных устройств". Он был размещен на сайте госзакупок 4 февраля, прием заявок завершится 1 марта. Компании, выигравшей конкурс, предполагается предоставить 280 дней для выполнения задачи с момента заключения государственного контракта. Официальным заказчиком выступает ФКУ "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России. Начальная (максимальная) цена контракта – 62,9 миллиона рублей.
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 14:03
Эксперт предупредил о новом способе телефонного мошенничества
В техническом задании поясняется, что МВД просит разработать приложение "Антимошенник". Оно сможет блокировать входящие звонки, sms и mms с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении МВД России. Приложение необходимо "в целях пресечения противоправных действий, направленных на осуществление дистанционного мошенничества", указывается в документе.
В тактико-технических требованиях к приложению уточняется, что "мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров" в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение".
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября 2020, 12:02
Эксперты рассказали об "усовершенствованном" телефонном мошенничестве
Также приложение должно позволять составить пользователю "белый список" телефонных номеров, который не будет блокироваться.
В техзадании также содержится требование, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".
 
РоссияТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния