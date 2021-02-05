https://ria.ru/20210205/telefon-1596140255.html

МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян

МВД хочет получить доступ к телефонным контактам россиян

МВД России объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:48

2021-02-05T11:48

2021-02-05T12:18

россия

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148851/54/1488515488_0:447:4240:2832_1920x0_80_0_0_25497f0eb0d5957470f22030612117dd.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. МВД России объявило тендер на разработку мобильного приложения для борьбы с дистанционным мошенничеством, которое получит доступ к базе данных мобильных телефонов пользователей, соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, тендер объявлен на "выполнение опытно-конструкторской работы "Модернизация официального приложения МВД России для мобильных устройств". Он был размещен на сайте госзакупок 4 февраля, прием заявок завершится 1 марта. Компании, выигравшей конкурс, предполагается предоставить 280 дней для выполнения задачи с момента заключения государственного контракта. Официальным заказчиком выступает ФКУ "Научно-производственное объединение "Специальная техника и связь" МВД России. Начальная (максимальная) цена контракта – 62,9 миллиона рублей.В техническом задании поясняется, что МВД просит разработать приложение "Антимошенник". Оно сможет блокировать входящие звонки, sms и mms с телефонных номеров, сведения о которых (как о мошеннических) содержатся в официальном интернет-приложении МВД России. Приложение необходимо "в целях пресечения противоправных действий, направленных на осуществление дистанционного мошенничества", указывается в документе.В тактико-технических требованиях к приложению уточняется, что "мобильное приложение МВД России должно иметь функционал сверки локального массива телефонных номеров, хранящегося на мобильном устройстве пользователя, с массивом телефонных номеров" в системе ведомства, которые идентифицированы как используемые мошенниками. Это нужно для того, чтобы владелец телефона мог выбрать функцию "блокировка" или "предупреждение".Также приложение должно позволять составить пользователю "белый список" телефонных номеров, который не будет блокироваться.В техзадании также содержится требование, что приложение не должно "отслеживать и логировать информацию о входящих и исходящих вызовах пользователя устройства".

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/moshennichestvo-1596009985.html

https://ria.ru/20201028/moshenniki-1581897276.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии, общество