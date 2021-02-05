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https://ria.ru/20210205/sintszyan-1596139576.html
Синьцзян: измышления и реальные факты
Синьцзян: измышления и реальные факты
В Китае есть выражение: Синьцзян - прекрасный край. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе - 56 национальностей, которые прилагают активные усилия для развития... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:58
2021-02-05T11:58
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае есть выражение: Синьцзян - прекрасный край. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе - 56 национальностей, которые прилагают активные усилия для развития своего края, укрепления социальной стабильности и экономического развития.Однако в последнее время антикитайски-настроенные силы на Западе распространют сфабрикованные сообщения о Синьцзяне, подвергая нападкам китайскую политику в Синьцзяне.Так называемый "геноцид" и "преступления против человечности", которые якобы ведет Китай в Синьцзяне, - ложные измышления и фарс, разыгранный некоторыми силами на Западе, которые выступают против Китая и Компартии Китая, а главным выразителем этих идей выступает Майк Помпео.Реальная ситуация такова: в последние годы численность уйгуров в Синьцзяне продолжает расти: с 10 миллионов 171 тысяч 500 человек в 2010 году до 12 миллионов 718 тысяч 400 в 2018 году, увеличившись на 25,04%. Темпы роста численности уйгурского населения намного превышают численность других национальностей, в том числе и ханьцев, то есть собственно китайцев.Некоторые антикитайски-настроенные силы на Западе и в США фабрикуют ложную информацию о том, что в Синьцзяне якобы есть "лагеря для перевоспитания".На самом деле, Синьцзян на законных основаниях запустил программу профессионально-технического образования и подготовки. Ее цель заключается в том, чтобы на корню искоренить терроризм и религиозный экстремизм, лишить терроризм источников для развития и благодатной почвы, остановить экстремизм в зародыше. Откликнувшись на резолюцию ГА ООН "Глобальная контртеррористическая стратегия", Китай направил все усилия на "устранение условий, способствующих распространению терроризма, предотвращение терроризма и борьбу с ним". В результате, уже четыре года подряд в Синьцзяне не было зафиксировано ни одного террористического акта.В ситуации пандемии коронавируса западные силы, настроенные против Китая, снова обрушились на Китай с нападками, что в Синьцзяне якобы вирус используется для уничтожения уйгуров.Реальная ситуация такова: с начала вспышки эпидемии правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района предпринимает строгие противоэпидемические меры, прилагая усилия для обеспечения снабжения продукцией первой необходимости. Благодаря активным усилиям все 826 зараженых коронавирусом в Синьцзяне выздоровели и выписались из больниц. Не было ни одного летального исхода.Кроме того, некоторые американские и западные политики распространяют фэйк о том, что китайское правительство насильственно, в принудительном порядке переместило 80 тысяч синьцзянских уйгуров на заводы в другие провинций страны.Реальная ситуация такова: народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района прилагает активные усилия для содействия трудоустройству. С 2018 года было трудоустроено 151 тысячи синьцзянцев, причем как в автономном районе, так и за его пределами, то есть в других городах страны. Доходы многих из числа работающих за пределами Синьцзяна составили 45 тысяч юаней в год, что намного выше, чем в родном краю.К сожалению, подобных измышлений - много. Однако ложь остается ложью, во всем надо опираться на реальные факты, а факты и реальная ситуация в Синьцзяне рисуют совершенно иную картину жизни в этом регионе Китая.
https://ria.ru/20210204/film-1596070695.html
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Синьцзян: измышления и реальные факты

11:58 05.02.2021
 
© AFP 2021 / Johannes EiseleЖенщина проходит мимо магазина в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Женщина проходит мимо магазина в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AFP 2021 / Johannes Eisele
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МОСКВА, 5 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае есть выражение: Синьцзян - прекрасный край. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе - 56 национальностей, которые прилагают активные усилия для развития своего края, укрепления социальной стабильности и экономического развития.
Однако в последнее время антикитайски-настроенные силы на Западе распространют сфабрикованные сообщения о Синьцзяне, подвергая нападкам китайскую политику в Синьцзяне.
Люди в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 19:01Россия-Китай: Главное
Китай презентовал в Женеве фильм о достижениях в развитии Синьцзяна
Так называемый "геноцид" и "преступления против человечности", которые якобы ведет Китай в Синьцзяне, - ложные измышления и фарс, разыгранный некоторыми силами на Западе, которые выступают против Китая и Компартии Китая, а главным выразителем этих идей выступает Майк Помпео.
Реальная ситуация такова: в последние годы численность уйгуров в Синьцзяне продолжает расти: с 10 миллионов 171 тысяч 500 человек в 2010 году до 12 миллионов 718 тысяч 400 в 2018 году, увеличившись на 25,04%. Темпы роста численности уйгурского населения намного превышают численность других национальностей, в том числе и ханьцев, то есть собственно китайцев.
Некоторые антикитайски-настроенные силы на Западе и в США фабрикуют ложную информацию о том, что в Синьцзяне якобы есть "лагеря для перевоспитания".
На самом деле, Синьцзян на законных основаниях запустил программу профессионально-технического образования и подготовки. Ее цель заключается в том, чтобы на корню искоренить терроризм и религиозный экстремизм, лишить терроризм источников для развития и благодатной почвы, остановить экстремизм в зародыше. Откликнувшись на резолюцию ГА ООН "Глобальная контртеррористическая стратегия", Китай направил все усилия на "устранение условий, способствующих распространению терроризма, предотвращение терроризма и борьбу с ним". В результате, уже четыре года подряд в Синьцзяне не было зафиксировано ни одного террористического акта.
В ситуации пандемии коронавируса западные силы, настроенные против Китая, снова обрушились на Китай с нападками, что в Синьцзяне якобы вирус используется для уничтожения уйгуров.
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8 января, 18:47Россия-Китай: Главное
Центр развития Синьцзяна опубликовал доклад-анализ о демографии в СУАР
Реальная ситуация такова: с начала вспышки эпидемии правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района предпринимает строгие противоэпидемические меры, прилагая усилия для обеспечения снабжения продукцией первой необходимости. Благодаря активным усилиям все 826 зараженых коронавирусом в Синьцзяне выздоровели и выписались из больниц. Не было ни одного летального исхода.
Кроме того, некоторые американские и западные политики распространяют фэйк о том, что китайское правительство насильственно, в принудительном порядке переместило 80 тысяч синьцзянских уйгуров на заводы в другие провинций страны.
Реальная ситуация такова: народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района прилагает активные усилия для содействия трудоустройству. С 2018 года было трудоустроено 151 тысячи синьцзянцев, причем как в автономном районе, так и за его пределами, то есть в других городах страны. Доходы многих из числа работающих за пределами Синьцзяна составили 45 тысяч юаней в год, что намного выше, чем в родном краю.
К сожалению, подобных измышлений - много. Однако ложь остается ложью, во всем надо опираться на реальные факты, а факты и реальная ситуация в Синьцзяне рисуют совершенно иную картину жизни в этом регионе Китая.
 
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