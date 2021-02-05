https://ria.ru/20210205/sinod-1595803236.html

Святейший правительствующий Синод

Святейший правительствующий Синод

Слово "синод" происходит от греческого слова synodos, означающее собрание. Синод был учрежден указом Петра I от 5 февраля (25 января по старому стилю) 1721 года РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:11

2021-02-05T02:11

2021-02-05T02:11

религия

россия

священный синод рпц

справки

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Слово "синод" происходит от греческого слова synodos, означающее собрание. Синод был учрежден указом Петра I от 5 февраля (25 января по старому стилю) 1721 года вместо упраздненного им патриаршества первоначально как Духовная Коллегия. 25 февраля (14 февраля по старому стилю) 1721 года Духовная Коллегия была переименована в Святейший правительствующий Синод. Первоначально Синод состоял из 11 членов, после 1819 года – из семи. Президентом синода стал митрополит Стефан Яворский (1658-1722), в 1722 году после его смерти должность была упразднена. Синод насчитывал два вице-президента, четыре советника и четыре асессора из лиц черного и белого духовенства. Местопребывание Синода было в Санкт-Петербурге.Обоснование синодальной реформы было дано в "Духовном регламенте" одним из сподвижников Петра I, епископом Псковским Феофаном Прокоповичем. Все прерогативы и полномочия Синод получал от императора. В компетенцию Синода входили: толкование догматов и надзор за соблюдением обрядов, вопросы духовной цензуры, миссионерской деятельности и просвещения, борьба с расколами и ересями, решение церковно-административных вопросов, избрание и представление на утверждение царю кандидатов в архиереи. Синод являлся также высшей церковно-судебной инстанцией. Имел статус высшего государственного учреждения, равного Сенату.В 1722 году была учреждена должность обер-прокурора, который руководил канцелярией Синода и наблюдал за тем, чтобы решения Синода соответствовали законам и интересам государства. После учреждения министерств в 1803 году обер-прокурор стал единственным посредником при общении Синода с императором и светскими учреждениями. В 1817-1824 годах Синод входил в состав Министерства духовных дел и народного просвещения. С 1830-х годов при Синоде возник ряд органов, сосредоточивших в своих руках ведение административных дел, управление финансами и имуществом церкви – Канцелярия обер-прокурора, Хозяйственное управление, Контроль. Все эти учреждения, состоявшие из светских чиновников, подчинялись обер-прокурору, который по статусу становился равен министру. С 1835 года обер-прокурор стал приглашаться по делам своего ведомства в Государственный совет и Комитет министров.С 1830-1840-х годов Синод фактически был оттеснен от управления церковными делами, все текущие дела решались только по докладу обер-прокурорской канцелярии. Обер-прокурор мог приостановить (фактически – отменить) любое постановление Синода, оказывал решающее влияние на вызов иерархов в Синод и увольнение из него. В середине XIX века у него появился заместитель – товарищ обер-прокурора. Таким образом, с течением времени светское начало в Синоде стало преобладать, церковь все сильнее подчинялась государству. В течение XIX века при Синоде создавался ряд органов для управления духовно-учебными заведениями: Комиссия духовных училищ (1808), Духовно-учебное управление (1839), Учебный комитет (1867). В 1885 году был учрежден Училищный совет, руководивший церковно-приходскими школами. В ведении Синода находились Московская и Грузино-Имеретинская синодальные конторы, решавшие ряд местных вопросов, относившихся к компетенции Синода. С 1888 года издавался печатный орган Синода под названием "Церковные ведомости".После отречения от престола Николая II 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года Синод признал Временное правительство. Вскоре из ведения Синода был изъят ряд вопросов с передачей их епархиальным управлениям. Была определена и глобальная задача – подготовка и проведение всероссийского поместного собора Русской православной церкви. В августе 1917 года была упразднена должность обер-прокурора. Всероссийский поместный собор, заседавший в Москве с августа 1917 года по сентябрь 1918 года, принял решение о восстановлении в стране патриаршества. Все полномочия правительствующего Синода переходили к Патриарху Московскому и всея Руси Тихону (1865-1925), а также к новым органам – Священному Синоду и Высшему церковному совету. В феврале 1918 года Священный Синод начал свою работу, но в 1925 году со смертью патриарха Тихона прекратил деятельность. В 1927-1936 годах действовал Временный патриарший Священный Синод, учрежденный местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием (Страгородским). В 1943 году деятельность Священного Синода возобновилась. В настоящее время, согласно Уставу Русской православной церкви (2000), Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси, является органом управления Русской православной церкви в период между Архиерейскими Соборами.Священный Синод состоит из председателя – Патриарха Московского и всея Руси, девяти постоянных и пяти временных членов – епархиальных архиереев. Постоянными членами являются: по кафедре – митрополиты Киевский и всея Украины; Санкт-Петербургский и Ладожский; Крутицкий и Коломенский; Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии; Кишиневский и всея Молдовы; Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; по должности – председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской Патриархии. Как правило, заседания Священного Синода являются закрытыми. Дела в Священном Синоде решаются общим согласием всех участвующих в заседании членов или большинством голосов. При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя. Никто из присутствующих в Священном Синоде не может воздерживаться от участия в голосовании.Определения Священного Синода входят в силу после их подписания и не подлежат пересмотру, исключая случаи, когда представляются новые данные, меняющие существо дела.В обязанности Священного Синода входит организация внутренней и внешней деятельности церкви; толкование канонических постановлений; регулирование богослужебных вопросов; издание дисциплинарных постановлений, касающихся клира, монашествующих и церковных работников; одобрение уставов самоуправляемых церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов; канонизация местночтимых святых и вынесение вопроса об их общецерковном прославлении на рассмотрение Архиерейского Собора и др. Священный Синод также одобряет общецерковный план расходов.Священный Синод избирает, назначает архиереев и увольняет их на покой. В его ведении также находится назначение игуменов (игумений) и наместников монастырей, ректоров духовных академий и семинарий. Последнее в 2020 году заседание Священного Синода Русской православной церкви состоялось 29 декабря. В связи с пандемией коронавируса оно проходило в онлайн-формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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религия, россия, священный синод рпц, справки