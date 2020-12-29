https://ria.ru/20201229/rpts-1591465488.html

Синод РПЦ перенес Рождественские чтения на май 2021 года

Синод РПЦ перенес Рождественские чтения на май 2021 года

Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные ранее на январь 2021 года, пройдут с 16 по 19 мая 2021 года из-за пандемии... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T19:43

2020-12-29T19:43

2020-12-29T20:00

религия и мировоззрение

священный синод рпц

новости - религия и мировоззрение

рождественские образовательные чтения

александр невский

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151322/81/1513228185_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1a3ca129f1fe1010138b9524959e6d.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные ранее на январь 2021 года, пройдут с 16 по 19 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса, говорится в решении Синода Русской православной церкви.Заседание синода прошло во вторник онлайн, журналы (итоговые документы) синода опубликованы на сайте РПЦ.В начале декабря в РПЦ заявили, что Рождественские образовательные чтения нельзя проводить очно в январе 2021 года, если только эпидемиологическая ситуация не улучшится.XXIX Международные Рождественские образовательные чтения – ежегодный православный форум. Тема чтений в будущем году - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".

https://ria.ru/20201229/rpts-1591432825.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

священный синод рпц, новости - религия и мировоззрение, рождественские образовательные чтения, александр невский, русская православная церковь