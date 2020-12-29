https://ria.ru/20201229/rpts-1591465488.html
Синод РПЦ перенес Рождественские чтения на май 2021 года
Синод РПЦ перенес Рождественские чтения на май 2021 года
Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные ранее на январь 2021 года, пройдут с 16 по 19 мая 2021 года из-за пандемии... РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T19:43
2020-12-29T19:43
2020-12-29T20:00
религия и мировоззрение
священный синод рпц
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рождественские образовательные чтения
александр невский
русская православная церковь
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Ежегодные Международные Рождественские образовательные чтения, запланированные ранее на январь 2021 года, пройдут с 16 по 19 мая 2021 года из-за пандемии коронавируса, говорится в решении Синода Русской православной церкви.Заседание синода прошло во вторник онлайн, журналы (итоговые документы) синода опубликованы на сайте РПЦ.В начале декабря в РПЦ заявили, что Рождественские образовательные чтения нельзя проводить очно в январе 2021 года, если только эпидемиологическая ситуация не улучшится.XXIX Международные Рождественские образовательные чтения – ежегодный православный форум. Тема чтений в будущем году - "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа".
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священный синод рпц, новости - религия и мировоззрение, рождественские образовательные чтения, александр невский, русская православная церковь