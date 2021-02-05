https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596173466.html

Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Навальному

Лавров прокомментировал возможные санкции ЕС по Навальному

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по Алексею Навальному, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:05

2021-02-05T14:05

2021-02-05T14:13

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможные санкции Евросоюза по Алексею Навальному, заявил, что это внутреннее дело ЕС, но для России альянс является ненадежным партнером."Мы к этому относимся как к внутреннему делу Европейского союза. Мы привыкли к тому, что ЕС, как я уже упоминал, все чаще прибегает к односторонним рестрикциям, не имеющим легитимного основания. Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем."Мне кажется, нас начинают слышать, но солидарная и коллективная позиция Евросоюза в пользу того, что никаких мы вам фактов не предъявим.. Я понимаю, что это позиция Берлина, они так решили с самого начала, это объявили всем. Также Франция, Швеция вслед за этим последовали. Поэтому, учитывая принцип солидарности в ЕС, я не удивляюсь этой позиции. Но я уверен, что нелепость такого подхода, нелепость такой позиции прекрасно понимают большинство политиков в Европе. Это очевидная вещь", - подчеркнул он.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию, где он прошел курс реабилитации.Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210205/sanktsii-1596107561.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, алексей навальный, евросоюз, москва, берлин (город), в мире