https://ria.ru/20210205/robot-1596113132.html

ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"

ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"

Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:57

2021-02-05T08:57

2021-02-05T08:57

новое оружие россии

россия

фонд перспективных исследований

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155988/74/1559887433_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_85fe17bbbb8f1f5870a71a310830be20.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов, сообщил журналистам гендиректор ФПИ Андрей Григорьев."Это ("Маркер" - ред.) не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются. Это тоже концепт, предназначенный именно для отработки технологий… Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны", - сказал он.Вопрос о том, когда могут появиться действующие образцы боевых роботов на основе этой платформы, он переадресовал Минобороны РФ.

https://ria.ru/20201116/robot-1584815428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд перспективных исследований, технологии, безопасность