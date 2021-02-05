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https://ria.ru/20210205/robot-1596113132.html
ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"
ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"
Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:57
2021-02-05T08:57
новое оружие россии
россия
фонд перспективных исследований
технологии
безопасность
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов, сообщил журналистам гендиректор ФПИ Андрей Григорьев."Это ("Маркер" - ред.) не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются. Это тоже концепт, предназначенный именно для отработки технологий… Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны", - сказал он.Вопрос о том, когда могут появиться действующие образцы боевых роботов на основе этой платформы, он переадресовал Минобороны РФ.
https://ria.ru/20201116/robot-1584815428.html
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россия, фонд перспективных исследований, технологии, безопасность

ФПИ усовершенствует платформу боевого робота "Маркер"

08:57 05.02.2021
 
© Фото : Фонд перспективных исследованийРобототехническая платформа "Маркер"
Робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : Фонд перспективных исследований
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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) планирует продолжить работу по модернизации и совершенствованию роботизированной платформы "Маркер" для боевых роботов, сообщил журналистам гендиректор ФПИ Андрей Григорьев.
"Это ("Маркер" - ред.) не боевой робот, а по большому счету роботизированная платформа, на которой отрабатываются самые перспективные технологии для боевых роботов второго поколения, концепты, которые только сейчас закладываются. Это тоже концепт, предназначенный именно для отработки технологий… Мы будем развивать эту платформу дальше для отработки технологий третьего, четвертого, пятого поколений, но конкретные образцы, конечно, будет создавать Минобороны", - сказал он.
Вопрос о том, когда могут появиться действующие образцы боевых роботов на основе этой платформы, он переадресовал Минобороны РФ.
Склад - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Новое оружие РоссииРоссияФонд перспективных исследованийТехнологииБезопасность
 
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