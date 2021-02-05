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Матери 11-летней участницы митинга в Петербурге вынесли предупреждение
Матери 11-летней участницы митинга в Петербурге вынесли предупреждение
Жительнице Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, вынесли административное... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:00
2021-02-05T15:04
россия
гумвд
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Жительнице Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, вынесли административное предупреждение, а также предупредили о возможном ограничении родительских прав, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что с несогласованной акции в Петербурге 31 января в отдел полиции Петроградского района была доставлена 11-летняя девочка. Полицейские установили, что девочка живет в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили. Литвинова не исключала, что мать девочки может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетней.Как сообщает пресс-служба, Литвинова приняла участие во внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Всеволожского района по вопросу исполнения родителями обязанностей по воспитанию 11-летней дочери, задержанной правоохранителями 31 января в Петербурге без сопровождения взрослых."Комиссия вынесла маме предупреждение в соответствии с статьей 5.35 КоАП РФ, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав. Семье предложена помощь психолога", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210202/deti-1595720050.html
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россия, гумвд, всеволожский район, ленинградская область, происшествия

Матери 11-летней участницы митинга в Петербурге вынесли предупреждение

15:00 05.02.2021 (обновлено: 15:04 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Жительнице Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, вынесли административное предупреждение, а также предупредили о возможном ограничении родительских прав, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.
Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что с несогласованной акции в Петербурге 31 января в отдел полиции Петроградского района была доставлена 11-летняя девочка. Полицейские установили, что девочка живет в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили. Литвинова не исключала, что мать девочки может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетней.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве у площади Трех вокзалов - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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На незаконной акции в Москве 31 января задержали около 80 детей
Как сообщает пресс-служба, Литвинова приняла участие во внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Всеволожского района по вопросу исполнения родителями обязанностей по воспитанию 11-летней дочери, задержанной правоохранителями 31 января в Петербурге без сопровождения взрослых.
"Комиссия вынесла маме предупреждение в соответствии с статьей 5.35 КоАП РФ, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав. Семье предложена помощь психолога", - говорится в сообщении.
Участники несанкционированной акции протеста сторонников А. Навального во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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