https://ria.ru/20210205/preduprezhdenie-1596184605.html

Матери 11-летней участницы митинга в Петербурге вынесли предупреждение

Матери 11-летней участницы митинга в Петербурге вынесли предупреждение

Жительнице Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, вынесли административное... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:00

2021-02-05T15:00

2021-02-05T15:04

россия

гумвд

всеволожский район

ленинградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365313_0:394:2940:2048_1920x0_80_0_0_67a493124eeaad0f47e877d32156815a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Жительнице Ленинградской области, чья 11-летняя дочь оказалась среди задержанных участников несогласованной акции в Санкт-Петербурге, вынесли административное предупреждение, а также предупредили о возможном ограничении родительских прав, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой.Ранее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области РИА Новости сообщили, что с несогласованной акции в Петербурге 31 января в отдел полиции Петроградского района была доставлена 11-летняя девочка. Полицейские установили, что девочка живет в Токсово (Всеволожский район Ленинградской области), связались с ее матерью и вызвали ее, чтобы передать ребенка. Никаких процессуальных действий с подростком в полиции не проводили. Литвинова не исключала, что мать девочки может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетней.Как сообщает пресс-служба, Литвинова приняла участие во внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Всеволожского района по вопросу исполнения родителями обязанностей по воспитанию 11-летней дочери, задержанной правоохранителями 31 января в Петербурге без сопровождения взрослых."Комиссия вынесла маме предупреждение в соответствии с статьей 5.35 КоАП РФ, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав. Семье предложена помощь психолога", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210202/deti-1595720050.html

https://ria.ru/20210202/protesty-1595636449.html

россия

всеволожский район

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, всеволожский район, ленинградская область, происшествия