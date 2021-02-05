https://ria.ru/20210205/ogranicheniya-1596115174.html

Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения в ЕАЭС

Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения в ЕАЭС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения на пространстве Евразийского экономического союза, раскрывать... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:20

2021-02-05T09:20

2021-02-05T10:01

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

евросоюз

китай

казахстан

экономика

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АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения на пространстве Евразийского экономического союза, раскрывать транзитный потенциал, при этом вести диалог с Евросоюзом и продолжить сопряжение с инициативой КНР "Один пояс, один путь", реализовать это поможет общая цифровая платформа ЕАЭС."Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским Союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии "Almaty Digital Forum 2021" в Казахстане.Он подчеркнул, что успех реализации стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и углубление интеграции будут непосредственно связаны с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов."Это включает создание и единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек", - добавил российский премьер.

https://ria.ru/20210205/eaes-1595800686.html

россия

китай

казахстан

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россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, евросоюз, китай, казахстан, экономика