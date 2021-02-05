Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения в ЕАЭС
09:20 05.02.2021 (обновлено: 10:01 05.02.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Digital Almaty 2021
АЛМА-АТА, 5 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее снимать инфраструктурные ограничения на пространстве Евразийского экономического союза, раскрывать транзитный потенциал, при этом вести диалог с Евросоюзом и продолжить сопряжение с инициативой КНР "Один пояс, один путь", реализовать это поможет общая цифровая платформа ЕАЭС.
"Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским Союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы", - сказал Мишустин в пятницу на пленарной сессии "Almaty Digital Forum 2021" в Казахстане.
Он подчеркнул, что успех реализации стратегии развития ЕАЭС до 2025 года и углубление интеграции будут непосредственно связаны с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов.
"Это включает создание и единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек", - добавил российский премьер.
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