https://ria.ru/20210205/oge-1596181715.html

Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ОГЭ

Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ОГЭ

Государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:47

2021-02-05T14:47

2021-02-05T14:58

социальный навигатор

сн_образование

основной государственный экзамен (огэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября)", - говорится в сообщении.Уточняется, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.

https://ria.ru/20210205/ege-1596178493.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, основной государственный экзамен (огэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество