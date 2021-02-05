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Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ОГЭ
Рособрнадзор опубликовал предварительное расписание ОГЭ
Государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:47
2021-02-05T14:47
2021-02-05T14:58
социальный навигатор
сн_образование
основной государственный экзамен (огэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Государственные экзамены у девятиклассников в 2021 году пройдут с 24 мая по 2 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора."Проектом расписания ГИА-9 предусмотрены два периода проведения экзаменов: основной (24 мая – 2 июля) и дополнительный (3-17 сентября)", - говорится в сообщении.Уточняется, что основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.
https://ria.ru/20210205/ege-1596178493.html
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социальный навигатор, сн_образование, основной государственный экзамен (огэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество