https://ria.ru/20210205/nornikel-1596185138.html

"Норникелю" выдвинут дополнительные претензии о вреде природе

"Норникелю" выдвинут дополнительные претензии о вреде природе

Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:05

2021-02-05T15:05

2021-02-05T16:32

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

норильск

экология

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.В пятницу краевой арбитражный суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора. В Минфине заявили, что выплаченные средства пойдут на целевые программы Минприроды.Усс назвал решение суда ожидаемым и справедливым. По его словам, представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб"."Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — написал губернатор в Instagram.В конце поста он подчеркнул, что на восстановление экосистемы края потребуются годы.Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.

https://ria.ru/20210205/norilsk-1596184330.html

норильск

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Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона. По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию. "В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства. 2021-02-05T15:05 true PT0M52S

Кадры работы МЧС на месте разлива дизельного топлива в Красноярском крае В районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске собрано уже свыше 12,5 тыс кубометров загрязненной смеси. 2021-02-05T15:05 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, экология, происшествия