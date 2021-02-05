https://ria.ru/20210205/nornikel-1596185138.html
"Норникелю" выдвинут дополнительные претензии о вреде природе
"Норникелю" выдвинут дополнительные претензии о вреде природе
Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:05
2021-02-05T15:05
2021-02-05T16:32
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
норильск
экология
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске.В пятницу краевой арбитражный суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора. В Минфине заявили, что выплаченные средства пойдут на целевые программы Минприроды.Усс назвал решение суда ожидаемым и справедливым. По его словам, представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб"."Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — написал губернатор в Instagram.В конце поста он подчеркнул, что на восстановление экосистемы края потребуются годы.Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
https://ria.ru/20210205/norilsk-1596184330.html
норильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
Часть дизельного топлива после разлива более 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске утекла в две местные реки, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона. По его словам, установлены боновые заграждения общей длиной около километра, взяты пробы воды, загрязненный грунт отправили в лабораторию. "В результате аварии произошел разлив более 20 тысяч тонн топлива с последующим попаданием в акватории рек Далдыкан и Амбарная", - сказал собеседник агентства.
2021-02-05T15:05
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Кадры работы МЧС на месте разлива дизельного топлива в Красноярском крае
В районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске собрано уже свыше 12,5 тыс кубометров загрязненной смеси.
2021-02-05T15:05
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, экология, происшествия
КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
анонсировал дополнительные претензии к "Норникелю" по возмещению вреда природе после того, как с компании взыскали
более 146 миллиардов рублей за разлив топлива в Норильске
.
В пятницу краевой арбитражный суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора
. В Минфине заявили, что выплаченные средства пойдут на целевые программы Минприроды.
Усс назвал решение суда ожидаемым и справедливым. По его словам, представители "Норникеля" "затягивали процесс, вместо того чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб".
"Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей", — написал губернатор в Instagram.
В конце поста он подчеркнул, что на восстановление экосистемы края потребуются годы.
Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.
ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — "дочке" "Норникеля". В головной организации основной причиной аварии называли потепление в условиях вечной мерзлоты.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Сегодня суд принял сторону истца.
После случившегося Владимир Путин
поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.