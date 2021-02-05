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Жительнице Петербурга нарастили ноготь длиной почти полтора метра
Жительнице Петербурга нарастили ноготь длиной почти полтора метра
Мастер студии маникюра в Петербурге рассказала РИА Новости, что нарастила клиентке ноготь в цветах триколора длиной 1,35 метра. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:59
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санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Мастер студии маникюра в Петербурге рассказала РИА Новости, что нарастила клиентке ноготь в цветах триколора длиной 1,35 метра."Наращивание ногтей – самая популярная услуга в нашей студии, и мы хотели показать, что сможем справиться с задачей любой сложностей. В качестве модели выступила девушка невысокого роста, и после завершения наращивания ноготь длиной 1 метр 35 сантиметров оказался немногим ниже ее. На следующий день мы его сняли, потому что в быту это невозможно", - сказала собеседница агентства Надежда.По ее словам, на наращивание ногтя, покрашенного в цвета триколора и украшенного стразами, ушло около шести часов. "Стоимость израсходованных материалов – примерно 7 тысяч рублей, одного только геля потребовалось около килограмма", - отметила мастер.Сейчас она оформляет заявку в Книгу рекордов Гиннеса для того, чтобы зафиксировать достижение. "Если судить по данным в интернете, то предыдущий рекорд составляет около 121 сантиметра, но в Книге рекордов Гиннеса официально пока вообще нет такой позиции", - добавила Надежда.Как призналась мастер, ее работа нашла живой отклик в соцсетях. Видео в TikTok за сутки набрало около 1,3 миллиона просмотров.
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Новости
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РИА Новости
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tiktok, санкт-петербург, общество

Жительнице Петербурга нарастили ноготь длиной почти полтора метра

12:59 05.02.2021 (обновлено: 13:02 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти
Мастер ногтевого сервиса обрабатывает ногти - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Мастер студии маникюра в Петербурге рассказала РИА Новости, что нарастила клиентке ноготь в цветах триколора длиной 1,35 метра.
"Наращивание ногтей – самая популярная услуга в нашей студии, и мы хотели показать, что сможем справиться с задачей любой сложностей. В качестве модели выступила девушка невысокого роста, и после завершения наращивания ноготь длиной 1 метр 35 сантиметров оказался немногим ниже ее. На следующий день мы его сняли, потому что в быту это невозможно", - сказала собеседница агентства Надежда.
По ее словам, на наращивание ногтя, покрашенного в цвета триколора и украшенного стразами, ушло около шести часов. "Стоимость израсходованных материалов – примерно 7 тысяч рублей, одного только геля потребовалось около килограмма", - отметила мастер.
 
Сейчас она оформляет заявку в Книгу рекордов Гиннеса для того, чтобы зафиксировать достижение. "Если судить по данным в интернете, то предыдущий рекорд составляет около 121 сантиметра, но в Книге рекордов Гиннеса официально пока вообще нет такой позиции", - добавила Надежда.
Как призналась мастер, ее работа нашла живой отклик в соцсетях. Видео в TikTok за сутки набрало около 1,3 миллиона просмотров.
 
TikTokСанкт-ПетербургОбщество
 
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