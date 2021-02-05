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Жительнице Петербурга нарастили ноготь длиной почти полтора метра

Жительнице Петербурга нарастили ноготь длиной почти полтора метра

Мастер студии маникюра в Петербурге рассказала РИА Новости, что нарастила клиентке ноготь в цветах триколора длиной 1,35 метра. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:59

2021-02-05T12:59

2021-02-05T13:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Мастер студии маникюра в Петербурге рассказала РИА Новости, что нарастила клиентке ноготь в цветах триколора длиной 1,35 метра."Наращивание ногтей – самая популярная услуга в нашей студии, и мы хотели показать, что сможем справиться с задачей любой сложностей. В качестве модели выступила девушка невысокого роста, и после завершения наращивания ноготь длиной 1 метр 35 сантиметров оказался немногим ниже ее. На следующий день мы его сняли, потому что в быту это невозможно", - сказала собеседница агентства Надежда.По ее словам, на наращивание ногтя, покрашенного в цвета триколора и украшенного стразами, ушло около шести часов. "Стоимость израсходованных материалов – примерно 7 тысяч рублей, одного только геля потребовалось около килограмма", - отметила мастер.Сейчас она оформляет заявку в Книгу рекордов Гиннеса для того, чтобы зафиксировать достижение. "Если судить по данным в интернете, то предыдущий рекорд составляет около 121 сантиметра, но в Книге рекордов Гиннеса официально пока вообще нет такой позиции", - добавила Надежда.Как призналась мастер, ее работа нашла живой отклик в соцсетях. Видео в TikTok за сутки набрало около 1,3 миллиона просмотров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, санкт-петербург, общество