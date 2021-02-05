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Внук ветерана заявил, что его дедушка не писал заявление на Навального
Внук ветерана заявил, что его дедушка не писал заявление на Навального
Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников в ходе допроса заявил, что его дедушка не писал заявление на Алексея Навального, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:00
2021-02-05T22:13
россия
алексей навальный
германия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников в ходе допроса заявил, что его дедушка не писал заявление на Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.В пятницу прошло заседание суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны."Ни я, ни дедушка не писали заявлений", - сказал Колесников.Защита утверждает, что в материалах дела есть заявление, которое подписано Артеменко.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://ria.ru/20210205/obeschanie-1596227049.html
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60
"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального
Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем.
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россия, алексей навальный, германия

Внук ветерана заявил, что его дедушка не писал заявление на Навального

19:00 05.02.2021 (обновлено: 22:13 05.02.2021)
 
© RTВетеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© RT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников в ходе допроса заявил, что его дедушка не писал заявление на Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.
В пятницу прошло заседание суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
"Ни я, ни дедушка не писали заявлений", - сказал Колесников.
Защита утверждает, что в материалах дела есть заявление, которое подписано Артеменко.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Внук ветерана прокомментировал обвинения Навального в наживе
 
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