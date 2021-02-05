https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596238652.html

Внук ветерана заявил, что его дедушка не писал заявление на Навального

Внук ветерана заявил, что его дедушка не писал заявление на Навального

Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников в ходе допроса заявил, что его дедушка не писал заявление на Алексея Навального, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:00

2021-02-05T19:00

2021-02-05T22:13

россия

алексей навальный

германия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Внук ветерана Игната Артеменко Игорь Колесников в ходе допроса заявил, что его дедушка не писал заявление на Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда.В пятницу прошло заседание суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны."Ни я, ни дедушка не писали заявлений", - сказал Колесников.Защита утверждает, что в материалах дела есть заявление, которое подписано Артеменко.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/obeschanie-1596227049.html

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"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем. 2021-02-05T19:00 true PT1M34S

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россия, алексей навальный, германия