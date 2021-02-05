https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596226814.html
Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана
Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T18:13
2021-02-05T18:13
2021-02-05T22:14
россия
алексей навальный
москва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сказала судья Вера Акимова."Отложить заседание на 12 февраля в 10:00", - заявила судья.С просьбой отложить заседание выступила прокурор. "Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня", - сказала она.Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.Навальному вменяется статья о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). При признании его виновным по данному обвинению, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.
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"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального
Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем.
2021-02-05T18:13
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россия, алексей навальный, москва
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального
, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сказала судья Вера Акимова.
"Отложить заседание на 12 февраля в 10:00", - заявила судья.
С просьбой отложить заседание выступила прокурор. "Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня", - сказала она.
Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ
. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.
Навальному вменяется статья о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). При признании его виновным по данному обвинению, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.
По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.