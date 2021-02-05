https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596226814.html

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Суд отложил заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T18:13

2021-02-05T18:13

2021-02-05T22:14

россия

алексей навальный

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596139033_0:0:1397:787_1920x0_80_0_0_fd21abb5b700ccc0dba5e1b4d39eadde.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мировой суд столичного района Южное Медведково отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу Алексея Навального, которого обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сказала судья Вера Акимова."Отложить заседание на 12 февраля в 10:00", - заявила судья.С просьбой отложить заседание выступила прокурор. "Прошу отложить судебное заседание из-за окончания рабочего дня", - сказала она.Дело было возбуждено из-за негативных комментариев Навального к видео, на котором ветеран войны выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью обвиняемого.Навальному вменяется статья о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). При признании его виновным по данному обвинению, ему могут назначить штраф или обязательные работы. Реальный срок ему не грозит, даже учитывая две условные судимости, так как статья о клевете не предполагает лишения свободы.По версии следствия, Навальный 2 июня опубликовал "ложные высказывания, содержащие негативную оценку ветерана, порочащие его честь и достоинство" в комментарии к видео, на котором Артеменко выступает в поддержку поправок к Конституции.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596174467.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Я вынужден защищать свою честь": ветеран войны выступил на суде по делу Навального Ветеран войны Артеменко на суде заявил, что вынужден защищать свою честь после того, как Навальный назвал его предателем. 2021-02-05T18:13 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, москва