https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596217170.html

Сиделка рассказала о реакции ветерана на комментарий Навального

Сиделка рассказала о реакции ветерана на комментарий Навального

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко вызвали скорую помощь после просмотра комментария Алексея Навального, заявила на заседании его сиделка... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

2021-02-05T17:38

россия

андрей артеменко

алексей навальный

общество

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко вызвали скорую помощь после просмотра комментария Алексея Навального, заявила на заседании его сиделка Зейнаб Тимурова, которая участвует в суде в качестве свидетеля."Я показала ему этот комментарий на телефоне, и это очень его огорчило. У него слезы на глазах, говорит, я служил, когда не было еще 18 лет. Честно защищал свою родину. На следующий день вызвали скорую", - сказала Тимурова.Она добавила, что ссылку на комментарий ей отправил сын Артеменко.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596158219.html

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россия, андрей артеменко, алексей навальный, общество, происшествия