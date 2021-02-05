https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html
Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью
Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью
Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:26
2021-02-05T15:26
2021-02-05T18:29
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владимир путин
москва
германия
алексей навальный
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую."А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый. "Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.Во время допроса внука Артеменко, который выступает в роли свидетеля, Навальный назвал назвал его "торговцем деда"."Проблема вашего деда в том, что он воспитал внука проститута", — сказал Навальный.Судья отложил рассмотрение дела до 10 часов 12 февраля.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.В конце августа суд приостанавливал процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596175474.html
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T15:26
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россия, владимир путин, москва, германия, алексей навальный
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Прокурор и Алексей Навальный
поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы
.
Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую.
"А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.
Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый.
"Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.
Во время допроса внука Артеменко, который выступает в роли свидетеля, Навальный назвал назвал его "торговцем деда".
"Проблема вашего деда в том, что он воспитал внука проститута", — сказал Навальный.
Судья отложил рассмотрение дела до 10 часов 12 февраля.
По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
В конце августа суд приостанавливал процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии
, но в минувшие выходные вернулся в Россию
, где его задержали по ходатайству ФСИН
из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.