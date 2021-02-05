https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596188134.html

Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью

Навальный заявил, что "родственнички" придушат ветерана сегодня ночью

Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:26

2021-02-05T15:26

2021-02-05T18:29

россия

владимир путин

москва

германия

алексей навальный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596139033_0:0:1397:787_1920x0_80_0_0_fd21abb5b700ccc0dba5e1b4d39eadde.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прокурор и Алексей Навальный поспорили, кто виноват в ухудшении состояния здоровья ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — участника процесса по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Обвинение считает, что Навальный намеренно оклеветал Артеменко, который снимался в ролике в поддержку поправок в Конституцию. Защита утверждает, что рассматриваемые заявления блогера — оценочные суждения, а сами обвинения политически мотивированы. В процессе обсуждения ветерану, участвовавшему в слушаниях из дома, стало плохо, ему вызвали скорую."А я вам говорил, что ему вызовут скорую! Ходатайствую о том, что родственнички его придушат сегодня ночью, чтобы сказать, что это дело его доконало", — заявил Навальный.Прокурор парировал, что в ухудшении здоровья Артеменко виноват сам обвиняемый. "Прошу занести в судебный протокол, что до такого состояния его довел Навальный Алексей Анатольевич", — сказал гособвинитель.Во время допроса внука Артеменко, который выступает в роли свидетеля, Навальный назвал назвал его "торговцем деда"."Проблема вашего деда в том, что он воспитал внука проститута", — сказал Навальный.Судья отложил рассмотрение дела до 10 часов 12 февраля.По делу о клевете Навальному грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.В конце августа суд приостанавливал процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596175474.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T15:26 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, москва, германия, алексей навальный