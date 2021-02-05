https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145899.html
Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране
Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране
Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:28
вадим кобзев
владимир путин
германия
россия
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", - сказал адвокат Вадим Кобзев.В суде он представил результаты заказанной защитой экспертизы."Проведенный семантический – в том числе словарный – анализ текстов комментариев Навального А.А. позволяет сделать вывод о том, что в этих комментариях сообщается негативная информация о людях, читающих фразы Конституции РФ, в том числе об Артеменко И.С.", - зачитал вывод экспертизы Кобзев.Однако, продолжил адвокат, в исследовании отмечается, что "выявленная негативная информация передается в форме оценочных суждений", которые отражают мнение автора и его общественную позицию."Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - отметил Кобзев.Он также заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596149322.html
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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы.
Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК).
Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T12:07
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вадим кобзев, владимир путин, германия, россия, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Защита Алексея Навального
считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы
.
"Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", - сказал адвокат Вадим Кобзев
.
В суде он представил результаты заказанной защитой экспертизы.
"Проведенный семантический – в том числе словарный – анализ текстов комментариев Навального А.А. позволяет сделать вывод о том, что в этих комментариях сообщается негативная информация о людях, читающих фразы Конституции РФ, в том числе об Артеменко И.С.", - зачитал вывод экспертизы Кобзев.
Однако, продолжил адвокат, в исследовании отмечается, что "выявленная негативная информация передается в форме оценочных суждений", которые отражают мнение автора и его общественную позицию.
"Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - отметил Кобзев.
Он также заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии
, но в январе вернулся в Россию
и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин
подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.