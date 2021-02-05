https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145899.html

Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране

Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране

Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:07

2021-02-05T12:07

2021-02-05T12:28

вадим кобзев

владимир путин

германия

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", - сказал адвокат Вадим Кобзев.В суде он представил результаты заказанной защитой экспертизы."Проведенный семантический – в том числе словарный – анализ текстов комментариев Навального А.А. позволяет сделать вывод о том, что в этих комментариях сообщается негативная информация о людях, читающих фразы Конституции РФ, в том числе об Артеменко И.С.", - зачитал вывод экспертизы Кобзев.Однако, продолжил адвокат, в исследовании отмечается, что "выявленная негативная информация передается в форме оценочных суждений", которые отражают мнение автора и его общественную позицию."Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - отметил Кобзев.Он также заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596149322.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145408.html

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Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. 2021-02-05T12:07 true PT0M08S

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вадим кобзев, владимир путин, германия, россия, алексей навальный, происшествия