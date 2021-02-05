Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145899.html
Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране
Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране
Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:07
2021-02-05T12:28
вадим кобзев
владимир путин
германия
россия
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596144150_0:0:1109:624_1920x0_80_0_0_d2a48edf55a604f4766763ac13881b6e.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", - сказал адвокат Вадим Кобзев.В суде он представил результаты заказанной защитой экспертизы."Проведенный семантический – в том числе словарный – анализ текстов комментариев Навального А.А. позволяет сделать вывод о том, что в этих комментариях сообщается негативная информация о людях, читающих фразы Конституции РФ, в том числе об Артеменко И.С.", - зачитал вывод экспертизы Кобзев.Однако, продолжил адвокат, в исследовании отмечается, что "выявленная негативная информация передается в форме оценочных суждений", которые отражают мнение автора и его общественную позицию."Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - отметил Кобзев.Он также заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/navalnyy-1596149322.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145408.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с Навальным на суде по делу о клевете на ветерана
Бабушкинский районный суд Москвы. Кадры оппозиционного политика Алексея Навального, обвиняемого в клевете (статья 128.1 УК). Потерпевшим проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
2021-02-05T12:07
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596144150_87:0:1040:715_1920x0_80_0_0_a77ee4e290fe907942888e8fc3908f22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим кобзев, владимир путин, германия, россия, алексей навальный, происшествия

Адвокат Навального пояснил высказывания его подзащитного о ветеране

12:07 05.02.2021 (обновлено: 12:28 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального считает оценочными суждениями слова своего клиента в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Защита категорически не согласна с вышеприведенными утверждениями следствия, поскольку в приведенных следствием сообщениях высказаны оценочные суждения, на что указывает их содержание и форма", - сказал адвокат Вадим Кобзев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:20
Навальный не признал вину по делу о клевете на ветерана
В суде он представил результаты заказанной защитой экспертизы.
"Проведенный семантический – в том числе словарный – анализ текстов комментариев Навального А.А. позволяет сделать вывод о том, что в этих комментариях сообщается негативная информация о людях, читающих фразы Конституции РФ, в том числе об Артеменко И.С.", - зачитал вывод экспертизы Кобзев.
Однако, продолжил адвокат, в исследовании отмечается, что "выявленная негативная информация передается в форме оценочных суждений", которые отражают мнение автора и его общественную позицию.
"Приведенные слова и словосочетания в составе исследованных комментариев не передают каких бы то ни было фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности", - отметил Кобзев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 12:05
Прокурор зачитала обвинение Навальному по делу о клевете на ветерана
Он также заявил, что "уголовное преследование Навального связано исключительно с его активной политической деятельностью".
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, и теперь за подобное нарушение теперь может грозить двухлетний срок.
 
Вадим КобзевВладимир ПутинГерманияРоссияАлексей НавальныйПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43WSJ: МАГАТЭ осенью нашло следы радиоактивных веществ на объектах в Иране
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Лента новостейМолния