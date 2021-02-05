https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596145408.html

Прокурор зачитала обвинение Навальному по делу о клевете на ветерана

Прокурор зачитала обвинение Навальному по делу о клевете на ветерана

Прокурор в Бабушкинском суде Москвы зачитала обвинение Алексею Навальному в рамках дела деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:05

2021-02-05T12:05

2021-02-05T12:05

россия

ив роше

матросская тишина

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир путин

германия

происшествия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Прокурор в Бабушкинском суде Москвы зачитала обвинение Алексею Навальному в рамках дела деле о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Это заняло у прокурора не более 10 минут. В обвинении указано, что Навальный, имея на то умысел, распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана.Дело возбудили из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Сейчас осужденный находится в СИЗО "Матросская тишина".

https://ria.ru/20210205/vina-1596142247.html

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Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете Обстановка у здания Бабушкинского суда, где слушается дело Навального о клевете 2021-02-05T12:05 true PT0M24S

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россия, ив роше, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, германия, происшествия