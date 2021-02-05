https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596128100.html

В заседании по делу Навального объявили перерыв

В заседании по делу Навального объявили перерыв

Суд на час прервал рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:43

2021-02-05T10:43

2021-02-05T11:35

россия

ив роше

матросская тишина

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

германия

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Суд на час прервал рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Навальный заявил, что не знаком с материалами дела и попросил дать ему время ознакомиться с документами. Прошение удовлетворили.Обвиняемый потребовал, чтобы зал покинули журналисты, приставы и конвоиры, и он таким образом смог бы общаться со своими адвокатами без посторонних. Представители СМИ перед паузой вышли, однако вопрос о присутствии сотрудников ФССП остался нерешенным.Дело слушается в Бабушкинском суде Москвы. Ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Навальный все время просил, чтобы с того сняли маску. На суд также пришли два дипломата.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.Сейчас Навальному вменяется клевета. Ему грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596125914.html

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596114359.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, происшествия