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https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596128100.html
В заседании по делу Навального объявили перерыв
В заседании по делу Навального объявили перерыв
Суд на час прервал рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:43
2021-02-05T11:35
россия
ив роше
матросская тишина
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
германия
происшествия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Суд на час прервал рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.Навальный заявил, что не знаком с материалами дела и попросил дать ему время ознакомиться с документами. Прошение удовлетворили.Обвиняемый потребовал, чтобы зал покинули журналисты, приставы и конвоиры, и он таким образом смог бы общаться со своими адвокатами без посторонних. Представители СМИ перед паузой вышли, однако вопрос о присутствии сотрудников ФССП остался нерешенным.Дело слушается в Бабушкинском суде Москвы. Ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Навальный все время просил, чтобы с того сняли маску. На суд также пришли два дипломата.Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.Сейчас Навальному вменяется клевета. Ему грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596125914.html
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россия, ив роше, матросская тишина, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, германия, происшествия

В заседании по делу Навального объявили перерыв

10:43 05.02.2021 (обновлено: 11:35 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Суд на час прервал рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны против Алексея Навального, передает корреспондент РИА Новости.
Навальный заявил, что не знаком с материалами дела и попросил дать ему время ознакомиться с документами. Прошение удовлетворили.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
Вчера, 10:33
Французский дипломат приехал в суд, где рассматривают дело Навального
Обвиняемый потребовал, чтобы зал покинули журналисты, приставы и конвоиры, и он таким образом смог бы общаться со своими адвокатами без посторонних. Представители СМИ перед паузой вышли, однако вопрос о присутствии сотрудников ФССП остался нерешенным.
Дело слушается в Бабушкинском суде Москвы. Ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Навальный все время просил, чтобы с того сняли маску. На суд также пришли два дипломата.
Дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью блогера — на тот момент он был в Германии, но в минувшие выходные вернулся в Россию, где его задержали по ходатайству ФСИН из-за нарушения правил отбытия условного срока по другому делу. Позднее суд заменил ему условный срок на реальный.
Сейчас Навальному вменяется клевета. Ему грозит штраф или принудительные работы. После принятия поправок к Конституции по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным до этого.
Британский дипломат пообщался с прессой около суда, где рассмотрят дело Навального - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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