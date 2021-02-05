https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596114359.html

Британский дипломат прибыл в суд, где рассмотрят еще одно дело Навального

Британский дипломат прибыл в суд, где рассмотрят еще одно дело Навального

Представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, который в ближайшее время приступит к рассмотрению дела Алексея Навального о клевете... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T09:12

2021-02-05T09:12

2021-02-05T10:00

россия

алексей навальный

владимир путин

москва

германия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596117437_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_dde040aa3ab40a2157b7d86a9f86cfd3.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, который в ближайшее время приступит к рассмотрению дела Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспонденты РИА Новости.Перед заседанием дипломат отказался от комментариев журналистам.Как сообщает корреспондент РИА Новости, дипломат приехал на машине с посольскими номерами - ее пустили на внутреннюю парковку суда, предназначенную для автомобилей сотрудников.В свою очередь, посольство Великобритании назвало это "абсолютно стандартной практикой".В Telegram-канале посольства размещено сообщение, в котором говорится, что "чтобы заранее снять вопрос о нашем дипломатическом присутствии в Бабушкинском суде сегодня утром, отвечаем здесь"."Подтверждаем, что дипломат посольства Великобритании в Москве сегодня присутствует на судебном заседании в Бабушкинском суде города Москвы. Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это абсолютно стандартная практика",- говорится в сообщении на канале британского посольства.Ранее на текущей неделе на заседание по другому делу в отношении Навального в Мосгорсуд пришли представители 14 государств. Между тем накануне суд в Москве рассматривал административное дела французского гражданина, однако представители французского посольства не присутствовали на данном заседании и не обращались в суд с просьбой допустить их в качестве слушателей.Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в январе вернулся в Россию и был задержан.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Ранее статья не предполагала наказания в виде лишения свободы, однако в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Таким образом, за подобное нарушение теперь может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет.

https://ria.ru/20210204/navalnyy-1596098614.html

https://ria.ru/20210204/borrel-1596075940.html

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Британский дипломат пообщался с прессой около суда, где рассмотрят дело Навального Британский дипломат пообщался с прессой около суда, где рассмотрят дело Навального 2021-02-05T09:12 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, владимир путин, москва, германия, общество